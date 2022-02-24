神經內分泌腫瘤非絕症　最新治療標靶放射性核素望減死亡風險

持續出現腹痛、暈眩症狀等，看似無關性命，不少人或自行服藥了事，但背後可能隱藏患上神經內分泌腫瘤（NET）。談及癌症，經常都會提及某個器官，但神經內分泌腫瘤則偏偏相反，有可能出現在任何一個器官。而且神經內分泌腫瘤的早期臨床症狀多變，缺乏特異性，導致早期診斷困難。不過這個聽來「古靈精怪」的癌症並非絕症，有內科腫瘤科專科醫生指，治療神經內分泌腫瘤和其他癌症一樣，若腫瘤尚未轉移，通常可透過外科手術切除，倘若患者在確診時已經發生遠端器官的轉移，仍然有藥可醫，可考慮使用最新治療方案「標靶放射性核素治療」，以減低病情惡化或死亡風險。



神經內分泌細胞具有分泌激素及荷爾蒙等活性物質的功能，可經血液循環調節身體機能及器官。而神經內分泌腫瘤，則正正是因神經內分泌細胞出現變異而引起的惡性腫瘤，可以發生在身體各處。內科腫瘤科專科吳劍邦醫生指，在本港的患者當中，最常發病的器官分別為腸胃道及胰臟。



神經內分泌腫瘤確診以年計 早期病徵不彰



當體內形成神經內分泌腫瘤後，患者的荷爾蒙分泌過量，影響其身體機能及出現相關症狀，包括腹瀉、面紅，高或低血糖症等，屬於功能性神經內分泌腫瘤；相反，倘若患者為非功能性神經內分泌腫瘤，則不會分泌過量荷爾蒙，以致他們早期的症狀不明顯，甚至沒有任何病徵。吳醫生指，兩大類神經內分泌腫瘤之間，以非功能性腫瘤的患病率較高，此類患者一般在十年八載後才會逐漸出現症狀，確診時腫瘤很大機會已經擴散，並出現一些非荷爾蒙相關症狀，如體重下降、出血、腹痛等。

雖然神經內分泌腫瘤可以在身體多個器官發生，聽起來非常可怕，但卻非不治之症。吳醫生指，治療神經內分泌腫瘤和其他癌症一樣，若腫瘤尚未轉移，通常以外科手術切除為主要治療方法。倘若患者確診時，腫瘤已經發生轉移，則以標靶藥物、化療、電療等為主要治療方法，手術也可作為輔助。



標靶放射性核素治療對準腫瘤 對症下藥



不過藥物治療有產生抗藥性的風險，若患者對以上一線治療的反應均欠佳，目前醫學界已發展出最新的治療方案「標靶放射性核素治療」。吳醫生解釋，此方法只適用在神經內分泌腫瘤表面具有生長抑素受體（SSTRs）的患者，SSTRs已被廣泛用作為神經內分泌腫瘤診斷的標誌物和治療靶點，故標靶放射性核素治療可將SSTRs描準並定位，再釋出靶向放射性藥物，從而治療腫瘤。他指，其中一款放射性藥物Lu177已獲研究證實，結合低劑量體抑素類似物的治療，能減低八成病情惡化或死亡風險；首次注射後，醫生會按患者的情況，安排最多三次的劑量、並至少相隔八週；如果出現不良反應，治療間距可延長最多十六周。吳醫生指，此藥已獲美國食品及藥物管理局（FDA）及歐盟歐洲藥品管理局（EMA）批准使用，本港亦已正式註冊使用。



他續指，由於標靶放射性核素治療只會對準腫瘤對症下藥，故多餘的放射性藥物會經由尿液排出，提醒患者治療後需飲用大量水，以便排出體內的放射性藥物。吳醫生提醒，不同治療方案各有好處及副作用，患者應與醫生詳細商討後，選擇最合適的治療方案。



此文章內容由內科腫瘤科專科吳劍邦醫生提供。