【財政預算案2022】預算案預備撥逾540億元打擊疫情　防疫抗疫基金再120注資億元

香港疫情嚴峻，重創本地經濟，不少打工仔叫苦。新一份財政預算案今日（23日）出爐，TOPick緊貼財政預算案公布，即時不斷更新。詳情即看：【下一頁】

財政司司長陳茂波表示，新冠肺炎疫情困擾全球已經2年，疫情深深影響着經濟的運轉、民眾的生活。為快速穩控疫情，關乎市民的健康、市民的生命安全，亦是穩住信心、穩住經濟的關鍵。港府會調撥一切可動用的資源、採取一切必要的措施，全力抗疫，其中單在預算案預備的資源已逾540億元。

他表示，成功抗疫是保障經濟和民生的關鍵。憑藉國家的堅實支持及全力幫助，特區政府和全社會都必須齊心抗疫，盡速戰勝疫情。只要最近一波疫情能逐步受控，往後繼續維持「動態清零」，消費和投資需求料會重拾動力。疫情穩定亦將為與內地恢復有序「通關」創造條件，從而為經濟注入更大的動力。

為抗擊疫情，港府將動用一切可以動用的資源優先抗擊疫情，包括：

向食衞局增撥約220億元，以加大檢測力度，採購快速測試劑及相關配套服務，以及向醫管局提供額外支援

向衞生署增撥60億元增購疫苗，為市民注射加強劑

向各有關部門增撥合共近70億元，用於購買防疫抗疫物資和服務，實施防疫抗疫措施等

向食環署分2年共增撥5億元，用於加強環境衞生服務，特別是為應對疫情而增加街道潔淨及垃圾收集服務、加大力度防治鼠患，以及改善公眾街市的衞生。部門同時會加強巡查和執法，提高社區的衞生意識

向「防疫抗疫基金」注資120億元，以興建各類防疫抗疫相關設施

另外，港府會預留200億元以備其他各項不同防疫抗疫需要。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：郭詩詩