【財政預算案2022】再派一萬元電子消費券　設立住宅租金開支扣稅【不斷更新】

▲ 財政司司長陳茂波公布任內最後一份預算案。

本港第五波疫情嚴峻，重創本地經濟，不少打工仔叫苦。今天出台的財政預算案是財政司司長陳茂波任內最後一份預算案，將於早上11時向立法會提交。TOPick緊貼財政預算案公布，即時不斷更新。

【12:00】

擬發行至少150億元iBond、350億元銀色債券及100億元綠色零售債券

【11:45】

香港的創科生態日趨蓬勃，初創企業數目由二零一四年約一千間躍升至去年約四千間；同期風險投資基金投資額由十二億四千萬元激增至約四百一十七億元。現時香港為亞洲第一、全球第二大的生物科技集資中心。

將給每所大學的資助額倍增至一千六百萬元，新增的資助會為大學初創企業提供與私人投資一比一的資金配對，每間初創企業每年最多獲一百五十萬元資助，為期最長三年。有關措施的額外支出為每年四千八百萬元。

【11:30】

政府分兩期派發1萬元電子消費券 預計660萬人受惠，詳情：【下一頁】

【11:25】

港府設立住宅租金開支扣稅 每個課稅年度扣除上限為十萬元，詳情：【下一頁】

【11:20】

為紓緩疫情下市民面對的經濟壓力，推行多項一次性措施

【11:15】

抗擊疫情，向食衞局增撥220億元加大檢測力量及相關配套，並向醫管局提供額外資源；60億元撥予衞生署增購疫苗； 120億元注資防疫抗疫基金，興建各類抗疫相關設施。

【11:10】

預測香港經濟在今年下半年會有較好表現，全年實質增長介乎2%至3.5%，2023至2026年間，香港經濟增長平均每年實質增長3%，稍高於疫情大流行前的十年2.8%的趨勢增長，基本通脹率則預計平均為2.5%。

【11:00】

財政司司長陳茂波今日（23日）向立法會提交2022至23年度《財政預算案》，由於疫情嚴峻，首次以視像形式宣讀，指疫情令社會瀰漫憂慮及悲觀情緒。預算案繼續採取擴張性財政政策，措施主要圍繞四個方面：

全力抗擊戰勝疫情；

為市民和中小企紓困；

為下行的經濟提供支撐，並推動疫後的經濟恢復；以及

投資未來，部署經濟中長期的發展。

【10:55】

消息：財政預算案將派發1萬元電子消費券 分兩期發放【下一頁】

【09:00】

【財政預算案2022】預算案料派消費券 財爺「晒冷」之作？【下一頁】

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責任編輯：TOPick港聞組