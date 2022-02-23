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【財政預算案2022】政府正推展一系列新鐵路項目　北環線及洪水橋站評估工作已展開

社會 12:40 2022/02/23

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政府正推展一系列新鐵路項目，北環線及洪水橋站評估工作已展開。（資料圖片）

香港疫情嚴峻，重創本地經濟，不少打工仔叫苦。新一份財政預算案今日（23日）出爐，TOPick緊貼財政預算案公布，即時不斷更新。詳情即看：【下一頁】

財政司司長陳茂波表示，當局會以運輸基建帶動土地發展，擴展鐵路網絡將會支持新發展區及其他新發展項目，釋放周邊地區的發展潛力，促進地區的活化、發展和經濟活動。政府正積極推展一系列新鐵路項目，其中北環線及洪水橋站的環境影響評估工作已展開，東涌線延線及屯門南延線的鐵路方案亦已刊憲。

陳茂波指，正因應《香港2030+：跨越2030年的規劃遠景與策略》提出的發展策略，探討全港性的鐵路及主要幹道基建的佈局，讓有關規劃能配合甚或預留容量以滿足包括《北部都會區發展策略》等香港整體長遠發展的需要。

此外，運輸署已正式展開《交通運輸策略性研究》，以勾劃出香港直至2050年的交通運輸願景及編訂相關的策略藍圖，確保香港將來能建構一個安全可靠、環保高效的交通運輸系統。

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記者：李榮忠

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