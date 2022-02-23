【財政預算案2022】陳茂波預計本屆政府屆滿時庫房約9,400億　料政府由2023／24年度起可維持盈餘

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香港疫情嚴峻，重創本地經濟，不少打工仔叫苦。新一份財政預算案今日（23日）出爐，TOPick緊貼財政預算案公布，即時不斷更新。詳情即看：【下一頁】

財政司司長陳茂波表示，本屆政府一直恪守審慎理財、量入為出、應使則使的公共理財原則，並致力改善公共財政的透明度。憑藉多年來的經濟建設及市民的辛勤努力，本屆政府接任時財政儲備約為9,500多億元，其後更累積到2018／19年度11,700億元的歷史新高。充裕的財政儲備使政府可在過去兩年迅速和果斷地增撥資源應對危機，包括成立「防疫抗疫基金」並先後注資共約2,000億元，以及在預算案中推出大規模逆周期措施，紓解民困和穩定經濟。

陳茂波指，雖然政府因此在2019／20至2020／21年度均錄得綜合赤字，但隨着各項措施成效體現，今年度原先預計繼續出現的綜合赤字扭轉為綜合盈餘，財政儲備預期則會在本屆政府屆滿時，維持約9,400億元，並於中期預測的五年期間逐步重回一萬億元以上（相當於十六個月的政府開支）。

為回應社會訴求及提升服務，本屆政府在任內大幅提升社福、衞生和教育的經常開支，累計至今年度修訂預算的綜合升幅將超過百分之四十，新增開支接近850億元。鑑於政府經常開支由2017／18年度的3,618億元升至今年度原來預算的超過5,100億元，陳茂波在去年已強調政府開支要進入整固期，並推出節流計劃，在不影響民生開支的前提下，削減部門經常撥款百分之一。

由於削減經常撥款的效果是長期的，因此今年政府不會推行進一步的削減開支計劃，以免疊加效應窒礙部門運作，影響公共服務。不過，政府會繼續審慎考慮涉及經常開支的新項目，並嚴格控制公務員增長，使長遠財政承擔與收入增長相適應。

陳茂波表示，在計及新的財政來源後，預計政府由2023／24年度起可維持盈餘。

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記者：李榮忠