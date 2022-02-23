【第五波疫情】創科局副局長鍾偉强初步陽性　社署5辦事處有員工染疫或懷疑染疫【不斷更新】

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新冠疫情嚴峻，各政府部門或其轄下管理設施今日（23日）再有職員確診或初步確診。

【21:45】

社會福利署宣布，轄下5個辦事處分別出現確診、初步確診及懷疑感染個案，須暫時關閉，直至另行通告，詳情如下：

南屯門綜合家庭服務中心及新蒲崗社會保障辦事處的個案分別涉及一名助理社會工作主任及一名文書主任，兩人最近一次上班日均為上周三。而西屯門綜合家庭服務中心的個案則涉及一名助理社會工作主任，最近一次上班日為昨天。各人工作時一直有佩戴口罩，於上班期間一直有進行體溫探測，體溫正常。

【21:36】

選舉事務處表示，該處一名常務助理快速測試初步陽性。該名職員在選舉事務處設於九龍灣國際展貿中心三期13樓1325室的辦事處工作，主要負責接聽該處的查詢熱線2891 1001，日常工作無需接觸公眾。她今日仍有上班，上班期間有進行體溫檢測，體溫正常，工作時一直有佩載口罩。



選舉事務處已安排與該名職員一同工作的人員接受病毒測試，並按照衞生防護中心的指引為相關地方進行徹底清潔和消毒。市民致電選舉事務處查詢熱線2891 1001請留口訊，該處人員會盡快回覆

【20:02】

衞生署今日表示，署方轄下7個服務單位因應職員對新型冠狀病毒檢測呈陽性或經快速抗原檢測呈陽性，須關閉以進行徹底清潔和消毒。職員已聯絡已預約人士另作服務安排。須關閉的服務單位詳情如下：

上述員工在工作時均有佩戴適當的個人防護裝備。另外，由於柴灣政府牙科診所與東區尤德夫人那打素醫院口腔頜面外科及牙科診所共用候診室，基於公共衞生考慮，該口腔頜面外科及牙科診所今日亦已關閉以進行徹底清潔和消毒。

【14：19】

食環署今日表示，該署一名衞生督察初步確診。



該名員工於食環署位於香港國際機場超級一號貨站辦公大樓南座四樓的辦事處上班，最後上班日期為本月22日，工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。



食環署會按衞生防護中心指引為相關地方進行全面清潔消毒，並安排相關職員接受病毒檢測。食環署位於該址的機場食物檢驗辦事處已於今日下午2時暫時關閉，並預計於清潔消毒完成後，在今日晚上恢復服務。



【13：40】

創新及科技局表示，創科局副局長鍾偉强檢測結果為初步陽性。

局方2名司機新冠病毒測試結果為初步陽性後，創科局局長辦公室人員昨日(22日)接受拭子採樣作化驗，當中副局長鍾偉强檢測結果為初步陽性。



於添馬政府總部西翼20樓上班，最近一次上班日期為2月18日。他工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，最近沒有外遊紀錄。創新及科技局已為相關辦公室進行徹底清潔和消毒，並安排相關職員接受檢測。



創新及科技局局長薛永恒快速測試及核酸檢測結果均為陰性。經諮詢衞生署意見後，為審慎起見，局長會留家工作7天，由最後接觸陽性個案的日期起計，直至2月26日。



當局會繼續嚴格執行各項防疫措施，並已提醒所有人員須注意個人衞生，時刻提高警覺。如有身體不適，必須馬上求醫。

【13：02】

法援署今日表示，一名助理文書主任初步確診。



該名職員在金鐘道政府合署二十五樓法援署總部的刑事組登記處上班，最近沒有外遊紀錄，對上一次當值日期為今早，負責接收公眾提交的資料及文件以處理法律援助申請。該名職員體溫探測正常，工作時一直有佩戴口罩。



金鐘道政府合署二十五樓的刑事組登記處今日將會暫時關閉，直至另行通告，以便安排進行全面清潔及消毒，其間有關辦事處的法援署職員在家工作。



【12:48】

香港郵政今日表示，由於有郵務人員初步確診，軒尼詩道郵政局今日至本月25日關閉。



該名郵務人員在櫃位隔板後工作，與顧客保持適當社交距離。他在上班期間有進行體溫檢測，體溫正常，工作時一直有佩戴口罩。已安排所有相關郵務人員接受病毒測試，並按照衞生署衞生防護中心的指引，為局內所有設施及郵件進行徹底清潔消毒。



另外，由於富山郵政局位處的富山邨富信樓被納入強制檢測公告，該局明日至本月26日關閉。

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責任編輯：TOPick港聞組