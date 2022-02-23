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【財政預算案2022】寬免薪俸稅、個人入息稅、利得稅　上限維持1萬

政治 11:19 2022/02/23

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寬免薪俸稅和個人入息稅，上限維持1萬。

財政司司長陳茂波宣布，為紓緩疫情下市民面對的經濟壓力，將會推行多項一次性措施，包括寬減2021／22課稅年度百分之百的薪俸稅和個人入息課稅，上限為1萬元，預料全港201萬名納稅人受惠。有關扣減會在2021／22課稅年度的最終應繳稅款反映。政府收入將減少131億元。

另外，為緩解經營壓力，陳茂波建議寬減2021／22課稅年度百分之百的利得稅，上限為1萬元，全港15.1萬企業受惠。有關扣減會在2021／22課稅年度的最終應繳稅款反映。政府收入將減少12億元；

陳茂波亦建議由2022／23課稅年度起，設立住宅租金開支扣除，以減輕並沒持有任何住宅物業的薪俸稅和個人入息課稅納稅人租住私人物業的負擔，每個課稅年度的扣除上限為10萬元。預計政府收入將減少33億元。政府預期在今年第二季將條例草案提交立法會審議。詳情即看：【下一頁】

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記者：陳葆琳

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陳茂波 政治 稅務 財政預算案

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