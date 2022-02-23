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【財政預算案2022】政府分兩期派發1萬元電子消費券　預計660萬人受惠

社會 11:26 2022/02/23

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新一份財政預算案2022今（23日）出爐，財爺今年繼續向每名市民派發電子消費券，每名18歲或以上港人及新來港人士派10,000元的電子消費劵。詳情即看：【下一頁】

財政司司長陳茂波指，財政預算案將會派發1萬元電子消費券，並會分兩期發放，每期各5千元，預計660萬人受惠，並透過合適的儲值支付工具向每名合資格的18歲或以上香港永久性居民及新來港人士，分期發放總額一萬元的電子消費券。

為了紓緩市民及不同商戶的壓力，當局會作一個特別安排，將透過去年推出的消費券計劃所收集的登記資料，在4月份先向超過630萬名已成功登記的市民發放5000元消費券，餘額會跟新符合資格人士的消費券一起在年中分批發放。

政府會透過臨時撥款決議案的動議，向立法會表明會於決議案通過後隨時動用消費券計劃的撥款，希望消費券計劃在疫情平穩後為市場注入動力，加速經濟復蘇，並進一步鞏固商戶及市民使用電子支付的習慣，促進數碼經濟的發展。整個計劃涉及約664億元財政承擔。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：陳麗娜

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