【財政預算案2022】港府設立住宅租金開支扣稅　每個課稅年度扣除上限為十萬元

▲ 新一份財政預算案今日出爐。

香港疫情嚴峻，重創本地經濟，不少打工仔叫苦。新一份財政預算案今日（23日）出爐，TOPick緊貼財政預算案公布，即時不斷更新。詳情即看：【下一頁】

財政司司長陳茂波表示，為紓緩疫情下市民面對的經濟壓力，會推行多項一次性措施，包括建議由2022/23課稅年度起，設立住宅租金開支扣除，以減輕並沒持有任何住宅物業的薪俸稅和個人入息課稅納稅人租住私人物業的負擔，每個課稅年度的扣除上限為10萬元，預計政府收入將減少33億元，並預期在今年第二季將條例草案提交立法會審議。

另外，亦包括寬減2021／22課稅年度百分之百的薪俸稅和個人入息課稅，上限為1萬元，預料全港201萬名納稅人受惠。詳情即看：【下一頁】

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記者：郭詩詩