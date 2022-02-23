【財政預算案2022】港府為2023年DSE考生代繳考試費　撥20億資助學校購買電腦設備助基層

本港疫情嚴峻，重創經濟。新一份財政預算案今日（23日）出爐，TOPick緊貼財政預算案公布，即時不斷更新。詳情即看：【下一頁】

財政司司長陳茂波公布多項紓解民困措施，包括為參加2023年香港中學文憑考試的學校考生代繳考試費，開支1.49億元。

他續指，為加強支援網上學習，「優質教育基金」已預留20億元，由今個學年開始，推行一項為期3年的計劃，包括資助學校購買流動電腦裝置及可攜式無線網絡裝備，供有需要的學生借用。他指，有關措施將可協助基層家庭學生在疫情下繼續學習。

另外，港府亦會降低「公共交通費用補貼計劃」的門檻，以及向領取社會保障金額的合資格人士，發放金額相當於半個月綜援標準金額、高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼。詳情即看：【下一頁】

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記者：陳葆琳