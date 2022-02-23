【半】MIRROR成員Jeremy單飛出道邀廖子妤合作　新歌MV上架半日破30萬點擊

▲ Jeremy@MIRROR單飛出道作散發妖艷魅力，獲廖子妤加持綻放黑暗美學。

男團MIRROR成員Jeremy（李駿傑）成為隊中第7位單飛的歌手，昨日（2月22日）推出首支個人跳唱單曲《半》，並邀今屆金像獎女配角雙提名的廖子妤擔任MV女主角，一同以黑暗風散發妖艷魅力。而Jeremy的《半》MV上架半日，已經破了30萬點擊，成績理想。

由知道可以推出單曲，Jeremy已認定要找王雙駿（Carl）擔任歌曲監製，而Carl亦二話不說為他找來吳林峰作曲、周耀輝填詞。

有別於過去清新作品，吳林峰為Jeremy寫出來的旋律呈現了Jeremy最希望展現的黑暗面，而創作過程亦有笑料，Jeremy謂：「吳林峰寫完第一稿後，Carl叔叔要他改，然後吳林峰看了半個鐘鬼片，就完整地寫出《半》的旋律！」

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Jeremy坦言緊張

至於周耀輝，Jeremy早就知道對方是猛料詞人，而對方也優雅地寫出了自己想表達的內容：「今次《半》這首歌是想表達人有不同的面向，很多時候在好與壞之間，大家總會忽略、拒絕接受壞的一面，但作為一個人，是需要接受所有面向和自己的不同面貌，了解自己最渴望的東西，去正視它、努力變成自己想成為的人。」

首次推出單飛作品，Jeremy坦言好緊張：「前面有6個兄弟推出了作品，但我今次推出的風格跟前面6個風格完全不同，可以區分到的第7個Style，透過我們每個人的Solo歌曲可以告訴大家，我們12個人都有自己獨特一面，希望可以製造更多不同風格，令香港或者其他地方的聽眾，可以有不同的選擇。」

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MV大膽嘗試

至於今次《半》的MV，講述Jeremy是墮落天使，被世界中不同的黑暗面侵佔，產生了由廖子妤（Fish）飾演的黑暗化身，不停殺人，在殺死3個人之後，發現第4個目標人物是真愛，雙雙墮入愛河，為了要停止殺人這個瘋狂行為，於是請Jeremy這個本體封印殺人武器。

為了這個充斥著黑與白、善與惡的概念MV，Jeremy嘗試了3個造型，當中不乏妖艷與型格，他也嘗試了很多第一次，倒如塗指甲油及畫白色眼線，再配合不同的造型，在MV中化身天使與惡魔。這些造型，都不禁讓人聯想到Jeremy在2018年參加《全民造星》總決賽時獻唱《Crazy In Love》的妖艷美態。

不過，Jeremy說：「《Crazy In Love》的造型比較王子，今次更加妖。其實由《造星》到現在，堅持走這一條路並不容易，但回看原來走這條路是對的，要多謝《造星》。」

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廖子妤任女主角

此外，導演找來廖子妤（Fish）任MV女主角，Jeremy十分興奮道：「我一開始知Fish做女主角，已經覺得好勵害，到拍MV當日上午金像獎提名出爐，Fish收到好消息，就覺得成件事好Amazing！」

不過今次Jeremy與Fish在MV中的交流不多，Jeremy期待二人日後有更多不同形式的合作，因為他覺得對方演技十分厲害。

值得留意的是，Jeremy今次在《半》的MV中大跳糅合Urban Dance及現代舞的舞蹈，在幼沙上面的舞姿，有別於在Mirror中的勁歌熱舞：「地上的沙好幼滑，跳舞時起初重心不是捉得太好，頭一兩次跳會比較驚，但之後掌握到就可以跳得放一點。希望大家可以在這個MV見到另一面跳舞的我！」