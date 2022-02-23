【第五波疫情】當局擴大13間公院疫苗接種站服務至一周6天　一文看清接種站服務時間地址

▲ (經濟日報資料圖片)

政府今日（23日）表示，由本周六（26日）起，會擴大13間位於公立醫院的新冠疫苗接種站的服務至一周6天，即星期六會照常開放，為市民接種復必泰疫苗，無須預約。



另外，香港大學駐港怡醫院兒童社區疫苗接種中心將由明日起投入服務，專為5至11歲兒童接種復必泰疫苗，星期一至五的開放時間為上午10時至下午6時，星期六及星期日則上午8時至下午8時開放。由3月1日起，星期一至五的開放時間將延長至上午10時至下午8時，而星期六及星期日則於上午8時至下午8時開放。



公務員事務局局長聶德權指，今天有3個接種中心包括香港大學陸佑堂和荃灣體育館提供復必泰疫苗接種服務，而香港中央圖書館社區疫苗接種中心則為兒童、青少年和長者提供科興疫苗接種服務。香港大學駐港怡醫院兒童社區疫苗接種中心亦會由明天起為5至11歲兒童接種復必泰疫苗，會密切留意市民對接種疫苗的需求，並會於稍後時間增加接種點，便利兒童和青少年接種疫苗。

提供復星／BioNTech復必泰疫苗的公立醫院新冠疫苗接種站如下：

雅麗氏何妙齡那打素醫院新冠疫苗接種站

仁濟醫院新冠疫苗接種站

瑪嘉烈醫院新冠疫苗接種站

律敦治醫院新冠疫苗接種站

博愛醫院新冠疫苗接種站

北區醫院新冠疫苗接種站

東區尤德夫人那打素醫院新冠疫苗接種站

將軍澳醫院新冠疫苗接種站

明愛醫院新冠疫苗接種站

威爾斯親王醫院新冠疫苗接種站

瑪麗醫院新冠疫苗接種站

伊利沙伯醫院新冠疫苗接種站

屯門醫院新冠疫苗接種站

為三歲或以上人士提供科興克爾來福疫苗的社區疫苗接種中心

北角渣華道體育館

佐敦官涌體育館

沙田源禾路體育館



為3歲至17歲和60歲或以上人士提供科興克爾來福疫苗的社區疫苗接種中心

銅鑼灣香港中央圖書館



為12歲或以上人士提供復星／BioNTech復必泰疫苗的社區疫苗接種中心

薄扶林香港大學陸佑堂

荃灣體育館

西營盤中山紀念公園體育館

旺角界限街體育館

教育局九龍塘教育服務中心

九龍灣體育館

西灣河體育館觀塘曉光街體育館

荔枝角公園體育館

元朗體育館

葵涌林士德體育館

屯門大會堂

粉嶺和興遊樂場（有即日籌）

沙田大會堂

沙田香港中文大學醫院（不設即日籌）

銅鑼灣禮頓中心衛星社區疫苗接種中心（不設即日籌）



為5至11歲兒童提供預約接種復星／BioNTech復必泰疫苗的兒童社區疫苗接種中心

九龍灣香港兒童醫院

沙田圓洲角體育館

黃竹坑香港大學駐港怡醫院兒童社區疫苗接種中心

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責任編輯：余思嵐