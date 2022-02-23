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【緋聞男女】疑與蔣家旻拍劇擦出愛火　敖嘉年自揭離婚3年：和平分手

娛樂 11:46 2022/02/23

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跟蔣家旻爆出緋聞後，敖嘉年自揭已離婚3年。

敖嘉年跟太太Betty拍拖16年，2016年於加拿大結婚，不過在昨晚（2月22日）卻突然爆出蔣家旻與敖嘉年因為合作劇集《欺詐劇團》撻著，女方更於其家度春宵。

當敖嘉年疑爆出婚外情之際，他接受媒體訪問時驚爆早於3年多前已離婚，並謂與前妻是和平分開，到今依然保持良好關係，另外否認與蔣家旻拍拖。

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與前妻如朋友

敖嘉年於媒體訪問裡透露，3年多前跟太太Betty分開，更稱不少圈中朋友也知道，由於嘉突然驚爆他與蔣家旻的緋聞，故跟前妻商量後，決定公開離婚一事。他續說跟前妻現時如好朋友般，像家人一樣的關係。

至於說到跟蔣家旻的關係，敖嘉年否認跟對方拍拖，表示平日很多朋友到訪其家，家旻亦曾到訪，但只是一大班人，問及兩人有否機會發展，嘉年即開玩笑指家旻性格火爆，一切隨緣。沒有立即落閘，似乎不排除發展可能。

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去年升呢做男一

DJ出身的敖嘉年，於1996年簽約TVB成為電視藝員，起初只是擔任《城市追擊》主持，及至2001年開始參演劇集。

在2009年，他憑李添勝添哥執導的《巾幗梟雄》系列彈起，先憑演敗家仔蔣必文奪下「飛躍進步男藝員」，其後於續集裡演被欺負的「排骨仔」，獲提名男配角兼打入最後五強。另外，於去年播映的《欺詐劇團》裡升呢為男一。

感情生活方面，敖嘉年一直保持低調，2016年接受訪問時，他才自爆跟Betty已於加拿大結束16年愛情長跑成為夫妻。

敖嘉年曾感激太太陪伴他走過高山低谷，他曾說道：「每次想放棄時，她永遠也叫我不要放棄、給予我精神上的支持，有一個這樣的人很重要，她跟我聊一些很密切的事，很精準分析事情的對與錯。我還會經常在她面前哭，這不需要隱藏。」

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【是咁的】敖嘉年低潮時曾當眾被嘲「茄喱啡」　感激太太共伴人生廿載起跌

蔣家旻突破形象上位

至於蔣家旻為第22期TVB藝員訓練班出身，2011年於《天與地》飾演佘詩曼之少女時期的「葉梓恩」較為人所熟悉。

翌年憑處境劇《愛·回家》飾的乖乖女「馬子妮」而成功入屋，及至兩年前，蔣家旻於劇集《反黑路人甲》飾演黑道中人「水姐」，有別於以往乖乖女的角色形象，表演受到觀眾注目，並於《萬千星輝頒獎典禮2020》獲得「飛躍進步女藝員」獎。

撰文 : TOPick柴犬出動

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