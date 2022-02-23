【財政預算案2022】公共交通津貼門檻將降至200元　綜援、高齡津貼等額外發放半個月金額

▲ （資料圖片）

香港疫情嚴峻，重創本地經濟，不少打工仔叫苦。新一份財政預算案今日（23日）出爐，TOPick緊貼財政預算案公布，即時不斷更新。詳情即看：【下一頁】

財政司司長陳茂波公布多項紓解民困措施，向領取社會保障金額的合資格人士，發放金額相當於半個月綜援標準金額、高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼，額外開支約23億8400萬元；在職家庭津貼亦會作相若安排。另外，每個合資格電力住宅用戶戶口將獲提供1,000元的電費補貼，將涉及約28億元的開支，約280萬個住宅用戶將可受惠。

另外，「公共交通費用補貼計劃」的門檻，將在今年5月至10月，由400元降至200元，政府會就市民每月超出200元的實際公共交通開支提供三分之一的補貼，補貼金額會以每月500元為上限。計劃下的補貼金額會增加約1.8億元，估計每月惠及約380萬名市民。

當局亦會為2023年香港中學文憑考試的學校考生代繳考試費，開支1.49億元；「優質教育基金」已預留20億元，由今個學年開始，推行一項為期3年的計劃，包括資助學校購買流動電腦裝置及可攜式無線網絡裝備，供有需要的學生借用。陳茂波指，有關措施將可協助基層家庭學生在疫情下繼續學習。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃悅晴