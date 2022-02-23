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【提前暑假】直資學校學費續收至6月　英華書院校長：或安排增補課程

教育 14:34 2022/02/23

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香港直資學校議會主席陳狄安指，相信提早暑假，學校亦會安排增補課程。

第五波疫情持續，行政長官林鄭月娥宣布全港學校提早在3、4月放暑假，至復活節假期後才陸續復課。香港直資學校議會主席陳狄安表示，直資學校會按法例規定，以年度學費形式，繼續收取學費至6月；暑假期間，相信學校會如以往般，安排增補課程，但應要以網課形式進行。

本身為直資學校英華書院校長的陳狄安表示，直資學校以年度學費形式收費，因應每間學校情況不同，每學年會固定收取8個月或10個月學費。而目前教育局最新安排是暑假提前，但整個學年的時間沒有縮短，因此，年度學費的做法仍會維持。

他解釋，直資學校收費，是根據相關條例，及教育局發出的收費證明書，一般都是9至6月期間，每月收費，相信就算暑假和課程時間有調動，收學費時間也比較難調動。

他又指，正常7、8月暑假期間，學校以往也會安排增潤課程，供有需要學生在假期期間也得到學習機會，相信暑假提早，學校會一如以往作相應安排，但很大可能仍要以網上課堂形式進行。

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責任編輯：莊恭南

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