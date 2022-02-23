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【第五波疫情】疫情下TVB綠葉邵卓堯半個月無工開　揸「抗疫的士」日薪可達3000元

娛樂 12:51 2022/02/23

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無綫綠葉邵卓堯最低月入不足1萬元，曾做兼職的士司機幫補生計。

第五波疫情爆發，確診數字連日急升，情況嚴峻。港府為方便確診者到診所治療，推行專屬「抗疫的士」計劃，以日薪2000至3000元給予司機接送確診者往返住所。

現年57歲的TVB綠葉藝人邵卓堯，曾於8年前兼職做的士司機，幫補生計。對於現時「抗疫的士」，他接受媒體訪問表示認為政策對業界有利，若跟足指引的話，估計風險不高。

但邵卓堯未有加入計劃，並非因為怕「中招」，而是認為機會應該留給全職的士司機：「我正職係演員，依家揸的士都難搵食，機會應該留返畀依家揸緊車嘅人。」

邵卓堯憶述8年前兼職揸的士，當年普遍一日一更約十小時可賺1000元，直言「唔算慘」，今次疫情影響甚大，對現任職的司機才坎坷。

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最低月入不足1萬元

入行近40年的邵卓堯為TVB效力近30年，當中難免試過不「爆騷」，以致每個月不足1萬元收入。

今次疫情同時打擊演藝界，令不少幕前藝人工作量大大削減，他認為不單止幕前，幕後都受到影響，透露早前拍完《四十二章經》後，足足半個月沒有工作，直言做此行不會富貴，但一定不會「餓死」：「喺TVB做一定好過揸的士，我簽咗騷就一定會用我。」

邵卓堯曾做兼職的士司機，幫補生計。（《仍堅持》MV截圖）

TVB「御用壞人」

邵卓堯於1986年拍過內地電影《小毛孩奪寶奇緣》，可惜因票房不理想而轉行，曾於1985年投身地產行業，並於1989年因地產市道不佳加入TVB，同期藝員訓練班有郭政鴻、區瑞偉等。

他參演過多部劇集，其中最為人熟悉的角色就是《刑警》的殘障露宿殺手、《法證先鋒III》的鑽石劫匪及《天梯》的強姦犯，有TVB「御用壞人」之稱。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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