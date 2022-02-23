【財政預算案2022】撥款50億成立策略性創科基金　「大學科技初創企業資助計劃」資助額倍增至1,600萬

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香港疫情嚴峻，重創本地經濟，不少打工仔叫苦。新一份財政預算案今日（23日）出爐，TOPick緊貼財政預算案公布，即時不斷更新。詳情即看：【下一頁】

政府將成立「數字化經濟發展委員會」，將「未來基金」對「香港增長組合」的分配增加100億元，當中50億元會用作成立新的投資基金「策略性創科基金」；「大學科技初創企業資助計劃」下每所大學的資助額倍增至1,600萬元。

財政司司長陳茂波指出，創新科技發展是世界大潮流，也是不同經濟體核心競爭力的體現，認為對香港來說，無論是新優勢產業的發展，或是傳統產業的轉型升級，都需要創科的引領，因此當局要着力推動創科發展，持續強化整個價值鏈及創科生態圈。

當局將成立「數字化經濟發展委員會」，成員包括專家學者，業界精英，以及相關政府官員，通過搜集經濟體系內各式各樣的數據，並將之數字化、加以整理和分析，幫助更好認識整體經濟及各個環節的運作。

另外，為培植較成熟及具潛質的企業，貢獻香港經濟，陳茂波指，會進一步把「未來基金」對「香港增長組合」的分配增加100億元，當中50億元會用作成立一個新的投資基金「策略性創科基金」，將會邀請科技園公司和數碼港，物色對香港具有戰略價值的科技企業，以及可以豐富創科生態的投資機會。

另一方面，支援大學成立初創團隊，將其研發成果商品化的「大學科技初創企業資助計劃」，每所大學的資助額倍增至1,600萬元，新增的資助會為大學初創企業提供與私人投資一比一的資金配對，每間初創企業每年最多獲150萬元資助，為期最長3年。有關措施的額外支出為每年四千八百萬元。

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記者：黃悅晴