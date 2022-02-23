【學校停課】3月放暑假家長須如期交學費　私立幼園憂退學潮：教師或要停薪留職

▲ 私立幼稚園校長憂現退學潮。

第五波疫情愈來愈嚴峻，行政長官林鄭月娥宣布，中小學及幼稚園提前於3至4月放暑假。不少家長都關心子女學習進度及學費問題，有私立幼稚園校長直言，即使停課，學校仍需要承擔高昂的租金及教職員薪金等支出，而學費是唯一的收入。N班及K3早於1月改為網課時已出現退學潮，她不排除部分學校要求教職員停薪留職。

行政長官林鄭月娥昨日（22日）宣布調整中學、小學及幼稚園今個學年的上學安排，提前3至4月放暑假，讓政府可利用校舍作檢測、隔離和接種疫苗之用。新安排預計3月落實，學校在復活節假期後會恢復教學。

教聯會理事、私立思博幼稚園校長蔡麗芳接受TOPick訪問時指，昨日從新聞直播中得知學校須提前放暑假的消息後，私立幼稚園界反應很大，因事前政府並沒有知會業界或商討。然而，她明白因疫情嚴峻，需要配合政策，亦盼盡早讓疫情受控。

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憂現退學潮

蔡校長指出，早於1月開始Zoom網課時，學前N班及K3都陸續出現退學潮，以思博幼稚園為例，目前已有3分2的N班學生退學。而是次提早放暑假，相信會令情況更不佳，除了N班，部分已獲小學取錄的K3學生亦有機會退學，不少學生會在8月到小學上銜接課程，不會再到幼稚園上課。

她指出，私立幼稚園一般分10期或12期繳交學費，而本學年最後上課日延至8月12日，因此幼稚園期望家長如期繳交學費。思博幼稚園學費分10期繳交，家長繳交的3至4月學費，可用於7至8月，相信影響較小。惟部分幼稚園分12期繳交學費，或會令學費收入減少，

3月初放假，4月中才復課，可能家長不想交一個月只上半個月堂，有機會5月才來交學費。

蔡校長指出，由於私立幼稚園需要繳交昂貴的校舍租金，教師薪金也是一項大支出，面對學費收入減少，部分幼稚園有機會要求教師停薪留職。

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記者：林愛娜