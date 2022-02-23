【第五波疫情】港大醫學院將推疫情監察計劃　招1萬人定期做抗原及抗體測試

▲ （經濟日報資料圖片）

本港第五波疫情重創社會運作，醫療負荷亦漸見不支。香港大學李嘉誠醫學院今日（23日）表示，推行為期一年的「疫情監察計劃」，將招募1萬名參加者，定期進行快速抗原測試和抗體快速測試，收集數據，以推算病毒傳播速度，及接種疫苗或受感染後出現抗體的人數等，相信有助評估抗疫及醫療措施有否失衡，找出感染風險較高的群組。

港大醫學院指，榮獲霍英東基金慷慨支持，將推行「眾志成城疫情監察計劃」，在指定時間內收集本港社區的即時數據，有助評估及監察本港新型病毒的傳播情況。將招募10,000名參加者，包括香港大學已完成或現正進行、由港大醫學院公共衞生學院管理的多項大型研究計劃（例如「愛＋人」隊列追蹤研究、「九七的兒女」出生隊列研究、長者健康服務追蹤研究、家居流感跟進研究、血清陽性率調查等）的參加者，以及在全港18區隨機抽樣的市民。

「眾志成城疫情監察計劃」將於日內開始，初步為期12星期。參加者將收到由計劃提供的新冠病毒抗原及抗體快速測試包，抗原快速測試將以自行採集鼻腔及咽喉拭子樣本每星期進行一次，抗體快速測試將以自行採集指尖血液樣本每月進行一次，兒童的檢測樣本則可由家長採集。參加者可將自己的檢測結果，透過網上平台呈交即時監察系統，以便研究人員進行分析，並推算病毒的傳播速度、因接種疫苗或感染而出現抗體的人數等重要數據，有助評估抗疫醫療上的失衡之處，並找出感染風險較高的人口組別。

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責任編輯：余思嵐