【第五波疫情】《獅子山下 同心抗疫》MV第二版推出　加入劉德華等歌手藝人參與打氣

第五波疫情未有放緩跡象，周一香港新冠肺炎確診個案再錄得抗疫兩年多以來單日新高，香港各單位人士均無私奉獻，眾志成城，攜手抗疫。

《獅子山下同心抗疫》抗疫歌曲MV最新版本加入20多位歌手及藝人參與， 獻給來自香港各個界別為抗疫作出無私奉獻的每一位，新版本將於今晚（2月22日）11時10分在翡翠台播出 ，共有近百位歌手及藝人參與錄製，用歌聲再次喚起全民眾志成城抗疫！

參與歌手及藝人包括（排名不分先後）：

成龍、李克勤、鄺美雲、林子祥、葉蒨文、呂良偉、胡楓、劉德華、譚詠麟、佘詩曼、陳展鵬、袁偉豪、陳豪、楊千嬅、汪明荃、薛家燕、陶大宇、吳岱融、肥媽、陳潔靈、林夏薇、黃智雯、盧冠廷、梁漢文、陳友、陳山聰、譚俊彥、胡定欣、方力申、陳敏之、鄭融、黎耀祥、葉麗儀、林曉峰、謝天華、王灝兒、

側田、朱凱婷、陳小春、周柏豪、連詩雅、馮盈盈、糖妹、彭健新、蘇永康、陳貝兒、梁競徽、敖嘉年、泳兒、楊立門、譚嘉儀、伍富橋、谷婭溦、鄭俊弘、

蘇姗、胡鴻鈞、吳若希、張彥博、羅凱鈴、龔柯允、黑妹、炎明熹、姚焯菲、鍾柔美、詹天文、林君蓮、谷旻、文凱婷、林沚羿、蔡愷穎、孫漢霖、林智樂、

艾妮、張馳豪、冼靖峰、何晉樂、關嘉敏、陳善渝、漢洋、李日朗、李龍基、海俊傑、胡渭康、方伊琪、葉泓聲、曾樂彤、關楚耀、區瑞強、方樹樑、侯慧寧、蘇煒喬、松岡李那、AGA、Oscar、Joe Junior、Kerryta Sheryl

另外，有關防疫資訊的特備節目《爭分奪秒同抗疫》於周三（2月23日）及周六（2月26日）晚再推出兩集在翡翠台播出。

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