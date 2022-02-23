  • 14°C
香港時間 : 2022223日 (週三) 13:32
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 升中面試 COLLAR 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【遙距診症】疫情下代煎中藥速遞上門　全港18區中醫遙距診症名單一覽

健康 12:20 2022/02/23

分享：

熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 升中面試 COLLAR 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

全港18區中醫遙距診症名單一覽

第五波疫情持續，確診個案急增，公立醫院、診所也大排長龍。若有不適或懷疑染疫，還可選擇視像診療。在醫療系統超出負荷情況下，全港18區有不少中醫師提供遙距診療服務，甚至可代為煎藥並速遞上門。有一群熱心中醫師整合名單，以便市民搜尋，在疫情下有多一個選擇，而且簡單易用。

最新影片推介：

近日，中醫流行疫病應變小組、香港浸會大學中醫藥學院全日制課程校友會、香港中文大學中醫學院校友會、香港大學中醫全科學士（全日制）校友會合作，收集全港提供遙距診療服務的中醫師或中醫診所資料，希望在疫情下協助有需要人士，尤其是居家隔離人士。

搜尋步驟

若發現自己或家人不適，可進入搜尋系統，查詢醫師、診所資料，以作聯絡。名單目前有逾320名中醫師，按醫師收症地區分類。

步驟1：【按此】進入搜尋系統

進入系統後，可在名單上看到的資料：只收舊症或是會接收新症；可提供的遙距診症方式，例如WhatsApp、WeChat、FaceTime、Zoom、Google Meet；以及醫師性別、所屬診所、所在地區。

步驟2：把游標移至醫師名字右方，會看到「Open」字樣，點擊後可看到更全面的資料，除了剛才提及的資料，更可知道醫師是否提供代煎藥服務、速遞送藥服務，一目了然。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

步驟3：若想收窄範圍，可在搜尋欄輸入地區、醫師或診所名字，以了解當下收症情況、聯絡資料等。例如，輸入「油尖旺」三字搜尋該區可提供遙距診症的醫師後，就可看到相關的資料。

若想收窄範圍，可在搜尋欄輸入地區、醫師或診所名字。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【潤肺湯水】發燒外感過後仍然咳嗽痰多　中醫推介3款湯水清熱增強肺氣【附食譜】
17:48 2022/02/22
【潤肺湯水】發燒外感過後仍然咳嗽痰多　中醫推介3款湯水清熱增強肺氣【附食譜】
【慎服成藥】連花清瘟膠囊不是保健品萬靈丹　中醫解構成分：亂吃會減免疫力
13:17 2022/02/18
【慎服成藥】連花清瘟膠囊不是保健品萬靈丹　中醫解構成分：亂吃會減免疫力
【抗疫成藥】染疫吃藿香正氣散可止痾？中醫解構13種成分+7種劑型：有熱症不能用
今日 12:03
【抗疫成藥】染疫吃藿香正氣散可止痾？中醫解構13種成分+7種劑型：有熱症不能用

你可能感興趣

【潤肺湯水】發燒外感過後仍然咳嗽痰多　中醫推介3款湯水清熱增強肺氣【附食譜】
17:48 2022/02/22
【潤肺湯水】發燒外感過後仍然咳嗽痰多　中醫推介3款湯水清熱增強肺氣【附食譜】
【慎服成藥】連花清瘟膠囊不是保健品萬靈丹　中醫解構成分：亂吃會減免疫力
13:17 2022/02/18
【慎服成藥】連花清瘟膠囊不是保健品萬靈丹　中醫解構成分：亂吃會減免疫力
【抗疫成藥】染疫吃藿香正氣散可止痾？中醫解構13種成分+7種劑型：有熱症不能用
今日 12:03
【抗疫成藥】染疫吃藿香正氣散可止痾？中醫解構13種成分+7種劑型：有熱症不能用
健康問題 治療 中醫 診所 中藥 中醫師 疫情 香港浸會大學

最高瀏覽

【徵用學校抗疫】港府徵用學校場地進行抗疫工作　全港中小幼提前於3至4月放暑假
18:16 2022/02/22
【徵用學校抗疫】港府徵用學校場地進行抗疫工作　全港中小幼提前於3至4月放暑假
【學校停課】學生提早3個月放暑假　港媽大崩潰︰點解老師唔可以Zoom？
19:24 2022/02/22
【學校停課】學生提早3個月放暑假　港媽大崩潰︰點解老師唔可以Zoom？
【全民檢測】全民強檢須做三次　按出生年份分批進行可先預約
18:24 2022/02/22
【全民檢測】全民強檢須做三次　按出生年份分批進行可先預約