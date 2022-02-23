【遙距診症】疫情下代煎中藥速遞上門　全港18區中醫遙距診症名單一覽

▲ 全港18區中醫遙距診症名單一覽

第五波疫情持續，確診個案急增，公立醫院、診所也大排長龍。若有不適或懷疑染疫，還可選擇視像診療。在醫療系統超出負荷情況下，全港18區有不少中醫師提供遙距診療服務，甚至可代為煎藥並速遞上門。有一群熱心中醫師整合名單，以便市民搜尋，在疫情下有多一個選擇，而且簡單易用。

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近日，中醫流行疫病應變小組、香港浸會大學中醫藥學院全日制課程校友會、香港中文大學中醫學院校友會、香港大學中醫全科學士（全日制）校友會合作，收集全港提供遙距診療服務的中醫師或中醫診所資料，希望在疫情下協助有需要人士，尤其是居家隔離人士。

搜尋步驟

若發現自己或家人不適，可進入搜尋系統，查詢醫師、診所資料，以作聯絡。名單目前有逾320名中醫師，按醫師收症地區分類。

步驟1：【按此】進入搜尋系統

進入系統後，可在名單上看到的資料：只收舊症或是會接收新症；可提供的遙距診症方式，例如WhatsApp、WeChat、FaceTime、Zoom、Google Meet；以及醫師性別、所屬診所、所在地區。

步驟2：把游標移至醫師名字右方，會看到「Open」字樣，點擊後可看到更全面的資料，除了剛才提及的資料，更可知道醫師是否提供代煎藥服務、速遞送藥服務，一目了然。

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步驟3：若想收窄範圍，可在搜尋欄輸入地區、醫師或診所名字，以了解當下收症情況、聯絡資料等。例如，輸入「油尖旺」三字搜尋該區可提供遙距診症的醫師後，就可看到相關的資料。

▲ 若想收窄範圍，可在搜尋欄輸入地區、醫師或診所名字。

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責任編輯：羅嘉欣