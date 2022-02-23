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【安全測試】一款暖水袋有燙傷潛在危險　海關禁零售商出售

社會 11:45 2022/02/23

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海關提醒市民留意一款不安全暖水袋。（新聞處提供）

海關今日（23日）表示，有一款暖水袋有燙傷的潛在危險，已向有關零售商發出禁制通知書，禁止繼續出售相關的暖水袋。


海關指，早前從市面零售商試購3款暖水袋，並根據歐洲相關標準作安全測試，結果發現其中一款暖水袋的接縫出現破裂情況，有引致燙傷的潛在危險。已向禁止有關零售商繼續出售相關的暖水袋，案件仍在調查中。

市民使用暖水袋產品時應注意安全事項

• 每次使用產品前應小心檢查，如發現接縫位置有破損跡象，須立即停止使用
• 注水時應緊握暖水袋頸部並將其保持垂直，小心地將熱水慢慢注入，以免熱水溢出
• 切勿把攝氏一百度的沸水注入暖水袋
• 切勿把熱水裝注至暖水袋頸部，應預留適當空間
• 切勿摺疊暖水袋

根據《消費品安全條例》，任何人士不得供應、製造或進口消費品，除非該等消費品符合該條例的一般安全規定，否則即屬違法。違例者首次定罪，最高可被判罰款10萬元及監禁1年，而其後各次定罪則最高可被判罰款50萬元及監禁2年。

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責任編輯：余思嵐

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