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【育兒心得】兒子做醫生女兒是牙科博士　陳曼娜零壓力育兒法培育學霸子女

育兒經 12:24 2022/02/23

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熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 升中面試 COLLAR 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

現年70歲資深演員陳曼娜（Manna姐）近日在TVB劇集《家族榮耀》飾演馬氏奶奶劉愛歡，角色尖酸刻薄，卻又帶點和靄慈祥，令觀眾看得很過癮，戲裡戲外都是富貴闊太的陳曼娜，演得入型入格，多年來她投資樓市屢有斬獲，有傳Manna姐身家高達億元，除了生財有道外，Manna姐也育兒有道，一對子女都是尖子學霸。

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Manna姐過去分享自己的育兒經時表示，自己的育兒經很簡單，沒有施加壓力給仔女，任他們自由發揮，她指仔女小時候就已經好自律，讀書勤力，對自己要求亦好高。直至中學階段時，Manna姐已經讓他們按照自己的興趣選科，而一對仔女都不負她所望，女兒Joie（鄭祖兒）畢業於美國耶魯大學為牙醫博士，兒子Allen則畢業於美國史丹福及哈佛大學，現為美國專責心臟移植外科醫生，兩人均為學霸！

現在已經榮升了嫲嫲的Manna姐，透露現時孫兒正就讀國際學校，可以有更多時間讀興趣班，現在學習法文、畫畫、彈琴、游水及跳舞，相反她當年沒有刻意培養仔女興趣，平時只是打網球及補習，因為全副心機讀書，功課及考試都非常多。

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責任編輯:陳麗薇

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