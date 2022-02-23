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【財政預算案2022】政府預留100億發展生命健康科技　港深創科園將成立相關科研中心

社會 11:59 2022/02/23

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（資料圖片）

香港疫情嚴峻，重創本地經濟，不少打工仔叫苦。新一份財政預算案今日（23日）出爐，TOPick緊貼財政預算案公布，即時不斷更新。詳情即看：【下一頁】

財政司司長陳茂波表示，兩年多的新冠疫情大大提高全球對生命健康研發的關注，為進一步推動香港在生命健康科技的發展，當局會預留100億元，為香港長遠提供更完備的配套，包括硬件、科研人才、臨牀試驗及數據應用等各方面；另亦會在港深創新及科技園成立「InnoLife Healthtech Hub生命健康創新科研中心」。

陳茂波說，政府於2018年撥出100億元成立的「InnoHK創新香港研發平台」旗艦項目，至今已成立了28所由本地大學與30多家國際頂尖大學或研究院合組的實驗室，當中就有16所與生命健康相關。有關16間實驗室及8間相關的國家重點實驗室將為「InnoLife Healthtech Hub生命健康創新科研中心」的基礎，聚焦生命健康領域的研發及環球科研合作，包括生物醫學、大數據、人工智能等範疇，應用於預防、診斷、藥物開發、先進治療、康復等領域。

另外，陳茂波說，香港擁有16所國家重點實驗室及6所國家工程技術研究中心香港分中心，均具備高水平的科研隊伍及設備，而現時「創新及科技基金」每年向有關機構提供資助，有關資助倍增至4.4億元，以培育本地人才並吸引更多海內外創科人才來港，以及促進它們與內地機構進行更多合作及交流。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：黃悅晴

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