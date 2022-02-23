【學校停課】提前放暑假私立學校調動課程　銅鑼灣維多利亞幼稚園安排學生接種疫苗

▲ 中小幼提前放暑假，有私立學校調動課程。

第五波疫情嚴峻，行政長官林鄭月娥昨日（22日）宣布，中小學及幼稚園提前於3至4月放暑假，讓政府可利用校舍作檢測、隔離和接種疫苗之用。有私立學校校長指新措施打亂教師計劃，要重新編排網上教學，亦有私立學校創辦人認為課程可校本調動，影響不大。

銅鑼灣維多利亞︰重新編排網上教學

銅鑼灣維多利亞幼稚園暨國際幼兒園總校長孔美琪博士接受TOPick訪問時表示，需與教職員討論最新安排。該校有不少外籍及內地教師，孔博士指新措施打亂教師原定假期回國的計劃及行程，同時要重新編排網上教學。「老師要縮短行程？預先錄影上課？」，在教學上仍有很多考慮，需要各方協調及調動科目。

由於疫情關係，有教師已2至3年未回國，孔博士希望紓緩教師的情緒，考慮將今年的聖誕節假期及明年1月的農曆新年假期合併，騰出日子讓教師補假。

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家長苦惱子女在家做甚麼

家長憂慮提早放暑假，連Zoom網課也沒有，擔心小朋友的身心狀況。昨日新措施消息一出，孔博士收到不少家長的電郵，苦惱「無Zoom小朋友在家做甚麼？」。她指該校會提供多點親子遊戲、影片及閱讀建議，幫助幼稚園小朋友及家長度過這段時間。

暫停面授改為網課，有家長覺得「白交學費」，令幼稚園出現退學潮，經營愈見困難，現在又要提早放暑假。孔博士表示，提早放暑假只是上課時間調動，家長照交10個月學費，只是考慮收取學費時間，該校預計「先收取3至4月學費，補返7至8月」。她稱有學生暫居內地或外國，如家長想繼續幼稚園的網課，學費會略為減免。

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安排幼小學生接種疫苗

孔博士身兼滬江維多利亞學校（VSA）創辦人及總校長，VSA設有小學及中學部，是一所私立「一條龍」IB學校。孔博士推動學童接種疫苗，去年6月VSA已安排部分中學部師生接種疫苗。校方於上周五（18日）安排政府外展隊，到校為小學生接種科興疫苗，本周五（25日）則安排學生到港怡醫院接種復必泰疫苗，共有400多名學生及家長參加。

此外，孔博士指，校方亦安排政府外展隊，本周五（25日）為銅鑼灣維多利亞幼稚園約180名學生接種科興疫苗。

德萃︰課程可校本調動

德萃教育機構（St. Hilary）開辦及營運7間學校，包括3間幼稚園、3間小學及1間中學，幼小中一條龍。對於政府宣布學校提前於3至4月放暑假，德萃教育機構創辦人及校董會主席徐飛向TOPick指出，要待收到教育局詳細文件後，再開會商討安排。

徐飛表示，提前放暑假對德萃小學及中學大致上影響不大，「因會計算全年上課總日數約190日，不夠的可以8月12日後補課，課程可校本調動。」至於幼稚園則要研究時數，再作課程調動。學費方面大致上不變，因為「同學上課不會少到」。

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記者︰駱秀玲