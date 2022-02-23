【新冠肺炎】巴西牛肉波蘭豬皮帶新冠病毒　專家教3招消毒食物包裝防疫自保

▲ 巴西牛肉波蘭豬皮帶新冠病毒，專家教3招消毒食物包裝防疫自保。

食環署食安中心21日表示，指驗出4個進口冷藏食品包裝樣本對新冠病毒檢測結果呈陽性，包括從由巴西進口的冷藏牛肉，及由波蘭進口的冷藏豬皮，2批食品均沒流出市面，中心已指令進口商將涉事批次的牛肉及豬皮全部銷毀。新冠疫情嚴峻，市民到街市買餸時應做好防疫保護自己，亦應好好消毒、清潔包裝，以策安全。

食物安全中心曾建議，市民去超市或街市買包裝食物或買餸時，要注意以下防疫7式：

1. 佩戴外科口罩

2. 盡量與他人保持社交距離，不要企得太近

3. 觸摸完頻密接觸點（如購物車、購物籃、雪櫃門柄等）後，要用清水及梘液或酒精搓手液徹底清潔雙手，搓手最少20秒

4. 購物期間，應該避免觸摸眼、口同鼻

5. 盡量使用非觸式付款方法（如：信用卡、手機應用程式等）

6. 回家放好食物後，徹底清潔雙手，用清水及梘液搓手最少20秒

7. 如有需要，可清潔環保購物袋

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本港感染及傳染病專科醫生曾祈殷早前接受TOPick訪問指，包裝食品及超市街市的貨物等很多人購物都接觸過的物件，或任何包裝食物購買回家後，也不要立即放雪櫃，需要用水沖，或者用清潔液處理。如果要清潔物件表面，需要浸及抹，有效的清潔液包括酒精、漂白水、雙氧水等，除了要用正確的物質，也要有足夠的時間停留及抹。

他又指出病毒可以生存在物件長時間，例如紙張可以留一日，塑膠都要清潔，因為塑膠袋都要小心處理，需要立即洗手。曾祈殷建議以下3招：

水果需要用水或滾水清洗表面

包裝食物需要清潔

接觸未經清洗的物件及塑膠後需要立即洗

香港醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超也表示，雖然現時出入超市都會戴口罩，在正常情形下從飛沫傳播風險不高，但水果常被人用手摸。故建議買回來的食物最好清洗，如生果類最好剝皮進食，因果皮多人觸摸，剝皮相對風險會減低。

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責任編輯：羅嘉欣