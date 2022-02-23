【財政預算案2022】港府撥款逾4千萬元舉辦「香港演藝博覽會」　預留每年逾8千萬作東九文化中心發展

▲ 今天出台的財政預算案是財政司司長陳茂波任內最後一份預算案。（資料圖片）

香港疫情嚴峻，重創本地經濟，不少打工仔叫苦。新一份財政預算案今日（23日）出爐，TOPick緊貼財政預算案公布，即時不斷更新。詳情即看：【下一頁】

財政司司長陳茂波表示，香港藝文界已具備一定實力。在視覺藝術方面，每年的巴塞爾藝術展、設計營商周等都蜚聲國際。而二零二零年，香港在國際藝術品市場全球排名第二，僅次於紐約。

為豐富香港作為中外文化藝術交流中心的角色，港府將撥款4200萬元，在兩年內舉辦首屆「香港演藝博覽會」。這是為表演藝術界而設立的大型藝術市集，將提供一個綜合平台，通過展覽推介、座談、專題討論、表演和交易等活動，展示本地、內地及外地頂尖的表演藝術家和團體的作品，幫助內地和香港傑出的表演藝術走向國際，同時也促進他們與外地優秀的表演藝術家和團體交流。

另外，為進一步推動藝術科技的發展，港府會撥款3000萬元，由下年度起推行「藝術科技資助先導計劃」，鼓勵九大主要演藝團體應用藝術科技，豐富它們的舞台創作；另會為「藝能發展資助計劃」額外注資1000萬元，鼓勵計劃下的中小型藝團進行更多藝術科技的探索。

此外，東九文化中心預計於明年分階段啓用，港府會預留每年8500萬元，支持其發展為藝術科技的重鎮和搖籃，提供有系統的培訓；並預留7000萬元提升康文署轄下演藝場地的設備。

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責任編輯：郭詩詩