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【財政預算案2022】預留6億設立文化古蹟本地遊鼓勵計劃　將資助旅遊從業人員培訓

社會 12:32 2022/02/23

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當局將資助旅遊從業人員培訓。（資料圖片）

香港疫情嚴峻，重創本地經濟，不少打工仔叫苦。新一份財政預算案今日（23日）出台，TOPick緊貼財政預算案公布，即時不斷更新。詳情即看：【下一頁】

財政司司長陳茂波說，將預留12.6億支援及發展旅遊業。當中6億元將用作設立為期3年的「文化古蹟本地遊鼓勵計劃」，以鼓勵旅遊業界開發和推出具文化和古蹟旅遊元素的旅遊產品，並支持「綠色生活本地遊鼓勵計劃」的運作。

陳茂波又說，當中6,000萬元則會用作資助旅遊從業人員的培訓，同樣為期3年，以加強提升旅遊業的專業水平及服務質素。

另外，政府亦會預留撥款餘下的6億元用作支持旅發局重振旅遊業及推行《文旅規劃》的工作。旅發局將繼續推行「旅遊．就在香港」項目，以支援業界；當跨境旅遊逐步重啓，旅發局會在合適的客源市場進行「再遇．就在香港」推廣，以吸引旅客重返香港，並會在來年根據各個客源市場的情況，分階段推出全新旅遊品牌的全球宣傳活動，預計將運用其儲備中的1億元支持有關工作。

陳茂波指出，面對區內激烈競爭，會做好準備，增加資源推動針對文化、古蹟、綠色及具香港特色的旅遊項目、加強推廣，適時推出具吸引力的優惠，以吸引境外遊客，並鞏固香港作為《粵港澳大灣區發展規劃綱要》及《粵港澳大灣區文化和旅遊發展規劃》下「一程多站」示範核心區及國際城市旅遊樞紐的定位。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：黃悅晴

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