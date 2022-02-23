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【新冠肺炎】陳肇始指已根據專家意見採購合適數量Molnupiravir及Paxlovid兩種藥物

社會 12:46 2022/02/23

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（資料圖片）

第五波疫情持續，確診個案急增，影響社會正常運作。食物及衞生局局長陳肇始表示，局方一直積極聯繫以及持續與相關的生產商進行緊密磋商，已根據專家意見採購合適數量的Molnupiravir及Paxlovid兩種藥物。

立法會會議上楊永杰議員今日（23日）在會議上提問局方與兩家美國藥廠洽購兩款治療新冠病毒的口服藥，及有否定期與內地專家交流，以了解內地研發治療新藥物的情況。陳肇始指，就藥物治療而言，醫管局根據其專家小組制定治療指引，讓專科醫生按確診病人的臨床情況作出評估，為合適的病人提供抗病毒藥物，並針對病人的臨床情況使用各種療法。現時，醫管局備有藥物瑞德西韋及單株抗體Casirivimab和Imdevimab雞尾酒療法予轄下的公立醫院使用，以治療感染新冠病毒的病人。

她又指，在採購治療新冠病毒藥物方面，一直積極聯繫以及持續與相關的生產商進行緊密磋商，適時購入及儲備合適用作治療新冠病毒的藥物，包括治療新冠病毒的新口服藥，已根據專家意見採購合適數量的Molnupiravir及Paxlovid兩種藥物。

【TOPick診症室】兒童受感染可致肚痛 8大腸胃徵狀須盡快求醫

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責任編輯：余思嵐

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