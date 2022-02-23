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【財政預算案2022】政府增經常撥款加強醫療專業人員培訓　預留100億提升3間大學醫療教學設施

社會 12:57 2022/02/23

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當局預留100億元，完成各項提升和增加3間大學的醫療教學設施的工程。（資料圖片）

香港疫情嚴峻，重創本地經濟，不少打工仔叫苦。新一份財政預算案今日（23日）出爐，TOPick緊貼財政預算案公布，即時不斷更新。詳情即看：【下一頁】

財政司司長陳茂波表示，為加大力度應對未來醫療人手持續不足的情況，預備自2023/24學年起陸續增加經常撥款，視乎所需至每年額外4億元，以加強醫療專業人員的培訓。

陳茂波指，相關資助包括資助學生就讀由資助大學、自資專上院校，或公營醫療機構提供的醫療相關研究院課程，修畢課程的學生可成為醫療專業人員；同時，亦會在「指定專業╱界別課程資助計劃」（SSSDP）下增加500個指定名額，資助學生修讀與醫療相關的自資學士學位課程。

陳茂波又說，會再預留100億元，完成各項提升和增加香港大學、香港中文大學及香港理工大學的醫療教學設施的工程，擬建設施落成後，3間大學在容量上可應付約900個額外的醫療培訓學額。

另外，政府亦會探討豁免教資會資助大學、自資專上院校就醫療相關的資助學士學位課程，及研究院修課課程向醫管局繳交臨牀實習費用。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：黃悅晴

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