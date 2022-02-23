【財政預算案2022】啟德體育園預計明年底竣工　當局推行200億元「體育及康樂設施五年計劃」

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香港疫情嚴峻，重創本地經濟，不少打工仔叫苦。新一份財政預算案今日（23日）出爐，TOPick緊貼財政預算案公布，即時不斷更新。詳情即看：【下一頁】

財政司司長陳茂波表示，政府一直積極推動體育發展，自2017年起已投放超過600億元的新資源，加強落實體育普及化、精英化和盛事化，並增加體育及康樂設施，鼓勵社會各界合作建立熱愛體育的文化。我們於2019年向「精英運動員發展基金」注資60億元，支持香港體育學院為運動員提供全面支援。

同時，當局亦於2020年向「香港運動員基金」注資2.5億元，鼓勵更多運動員投身全職訓練，以及運動與學業雙軌發展。陳茂波表示，很高興香港運動員在過去一年的國際賽事屢獲佳績，亦期望更多年輕人投身體育事業、發揮所長、為港增光。

此外，政府正全力推動啟德體育園項目，預期在明年年底竣工。當局亦積極推行200億元的「體育及康樂設施五年計劃」，並落實興建及提升社區體育及康樂設施，同時逐步落實改造由康文署管理的公共遊樂空間的五年計劃。

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記者：李榮忠