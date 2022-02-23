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財案多招紓困　大家收貨嗎?

政治 12:58 2022/02/23

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熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 升中面試 COLLAR 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

今年預算案再派1萬元消費券。（資料圖片）

疫情嚴峻，不少企業和打工仔都陷於水深火熱之中，財爺今次的預算案，再如前年般派1萬元，雖然不是現金，只是電子消費劵，但起碼較去年的5千元加倍，市民應該歡迎。

至於派糖，即是一次過舒困措施，基本上與去年一樣，打工仔關心的退稅，都是100%，上限都是一萬元，至於基層的綜援，也是加半個月。

反而，有新意的是，住宅租金開支扣稅，終於推出，每年上限十萬元。令一眾無殼蝸牛受惠，而豪宅差餉就在新分級制下增加。

有無殼蝸牛人士聽租金扣稅，慨嘆這是遲來的喜訊。他表示，多年來，勤力工作，但政府無能遏抑樓市和增加供應，人到中年都無能力置業，被迫租屋，但供樓可免稅，租屋卻無份，貧者越貧，如今政府終推出租金扣稅，不失為小市民供應機會，可多儲一點小錢生活。

政府一再收緊防疫措施，受影響的業界老闆，最大不滿就是生意無得做，租就要照交，都未計夥記的糧，都要照出，深陷困境；今次財爺破天荒以立法方式，推出「暫緩追租令」，最長六個月，禁止業主對受影響的「指定行業」租戶，若然拖欠租金時，都不可以拉人、封舖、清盤，希望業主和租戶大家有商有量，令租戶可以生存下去。類似的措施，英國和新加坡都有。有人問︰為何不索性要求業主減租？或政府代比租金？有政府中人指，很難做到硬性規定業主一定減租，如果政府代畀，又等如益咗業主。

總的來說，政府必須盡快壓下疫情，各行業才可以恢復生機，各界才可以脫離困境。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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撰文 : 傅流螢

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陳茂波 財政預算案 政治

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