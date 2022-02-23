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【財政預算案2022】港府恆常化多個院舍及社區照顧服務　明年年中完成檢討「鄰里支援幼兒照顧計劃」

社會 13:09 2022/02/23

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（資料圖片）

香港疫情嚴峻，重創本地經濟，不少打工仔叫苦。新一份財政預算案今日（23日）出爐，TOPick緊貼財政預算案公布，即時不斷更新。詳情即看：【下一頁】

財政司司長陳茂波表示，會繼續加強社區和院舍照顧服務及社工服務，支援長者、殘疾人士及兒童，涉及的額外全年開支逾19億元。

在院舍照顧服務方面，港府會恆常化「安老院舍外展專業服務試驗計劃」、「長者院舍住宿照顧服務券試驗計劃」及「私營殘疾人士院舍專業外展服務試驗計劃」，並增撥資源，提升「改善買位計劃」下甲二級院舍的質素。

在社區照顧方面，港府亦會恆常化「支援身體機能有輕度缺損的長者試驗計劃」及「改善家居及社區照顧服務」的言語治療服務，協助有需要的長者居家安老。

另外，政府於2008年推出「鄰里支援幼兒照顧計劃」，由服務機構招募「社區保姆」，本着鄰里互助精神，為鄰舍提供具彈性的家居日間幼兒照顧服務。為更好地回應社會對日間幼兒照顧服務的殷切需求，政府會檢討計劃的實施模式及成效，包括「社區保姆」培訓認證的需要以及他們的回報水平，從而提升服務質素及吸引更多人加入「社區保姆」的行列。檢討將於明年年中完成。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：郭詩詩
 

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