【學校停課】學生提早3至4月放暑假　港媽贊成︰轟轟烈烈搞掂疫情再返學

▲ 家長對於仔女要提早至3至4月放暑假均議論紛紛。

本港爆發第五波疫情嚴峻，全港中小學及幼稚園提前於3至4月放暑假，引來大批家長熱議。有支持新措施的港媽認為長痛不如短痛，希望轟轟烈烈搞掂疫情，5月可以恢復上實體課，比無了期上Zoom課好。

林鄭月娥表示，提前放暑假安排將於3月初起落實，屆時毋須再進行網上學習，即教師毋須回校準備網課教材，讓當局可運用有關學校場地以進行全民強制檢測站、隔離和學生接種疫苗之用。

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學校將於4月18日原訂復活節假結束後分階段恢復面授，而本學年最後一個上課日將押後至8月12日。2022/23學年則不會改變，將如期在8至9月開學。

對於新安排，各大家長群組引起熱烈討論，有港媽在「親子王國」發帖文討論，贊成新安排的佔多數，樂觀希望3至4月疫情受控後，5月可恢復上實體課，「不如轟轟烈烈搞掂佢，快啲過正常生活！」；她們又稱現時不少老師學生確診或成為密切接觸者被隔離，「咁倒不如放假，醫好晒至復課。」

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不過，當中也有人質疑新安排對抗疫的成效，不相信現時的疫情能在2個月內搞掂，屆時5月復課也是Zoom。而突如其來的「暑假」，孩子也只能困在家中，又要準備復課，心情難以放鬆，最終受惠者可能只有提供網課的補習社。

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責任編輯︰王明芳