【財政預算案2022】8成按揭貸款樓價上限升至1,200萬　首置人士買千萬樓可申請9成按揭貸款

▲ 申請最高8成按揭貸款的樓價上限將由1,000萬元提升至1,200萬元。（資料圖片）

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財政司司長陳茂波說，已指示香港按證保險有限公司修訂按揭保險計劃，可申請最高8成按揭貸款的樓價上限將由1,000萬元提升至1,200萬元；首次置業人士可申請最高9成按揭貸款的樓價上限，則會由現時8百萬元提升至1千萬元。

陳茂波表示，多年來政府一方面遏抑投資和投機需求，另一方面盡力協助市民置業安居，其中政府在2019年底放寬由香港按證保險有限公司提供的按揭保險計劃，市民反應正面，樓市也維持穩定，考慮到目前市場環境、未來數年供應情況、首次置業人士和計劃樓換樓自用家庭的需要，決定再修訂按揭保險計劃。

他指出，香港按證保險有限公司稍後會公佈詳情；至於各項樓市需求管理措施，則無意放寬。

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責任編輯：黃悅晴