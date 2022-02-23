【DR誤殺案】DR創辦人周向榮誤殺罪成判囚　申上訴許可至終院不獲受理 

▲ DR創辦人周向榮誤殺罪成判囚，申上訴許可至終院不獲受理。（經濟日報資料圖片）

DR醫學美容集團女顧客2012年接受CIK療程後死亡，集團創辦人周向榮早前經審訊後被裁定誤殺罪成，判囚12年，早上就刑期提出上訴得直，減刑至10年。周早前就定罪向上訴庭申請上訴許可至終院的證明書，上訴庭(23日)今頒下判詞，拒絕其申請。

申請人周向榮（66歲），早前於高院經審訊後被裁定誤殺罪成，控罪指被告於2012年10月10日因嚴重疏忽而非法殺死陳宛琳（46歲）。

上訴庭早前批准刑期上訴申請，刑期由12年減至10年。周就定罪向上訴庭申請終院上訴許可證明書，指案件涉重大及重要法律觀點，上訴庭以書面形式處理申請，今頒下判詞拒絕受理。

上訴庭於判詞指，申請人提出作為公司負責人須否就受僱於第三者人士的作為負責，而該作為是引致死亡或與違反責任有關。申請人又指同案被告於盤問證人時提出的說法，惟同案被告卻未有出庭作供就此作解釋，法官應否指引陪審團忽視有關證供。申請人又指出，被告因相信已作出適當的細菌測試，故不知道造成死亡的風險，法官又應如何指引陪審團。

上訴庭認為，終觀案中所有證供，顯示申請人於處理CIK療程時，無論每一個細節均是「親力親為」的老闆，幾乎於每一階段均參與其中。申請人於上訴時，嘗試指出基於案中次被告出錯，導致未能確保就血液產品作無菌測試，與申請人並無任何關係。

上訴庭則指出，控方不單指申請人應知道有關測試，控罪及案情所涉範圍亦十分廣大，包括申請人亦參與有關療程的巿場推廣、預備及行政工作。申請人作為醫生，理應知道死者進行的療程屬危險，須確保於安全系統下進行。

上訴庭考慮所有議題後，認為原審法官已向陪審團作出合適指引，因此拒絕受理申請。

案中另1被告陳冠忠(35歲)早前已就刑期提出上訴獲判得直，刑期由10年減至8年。另1被告女醫生麥允齡（39歲）於2017年首次審訊時，陪審團未能達成有效裁決，案件經重審後，麥就嚴重疏忽誤殺罪被裁定罪名成立，判監3年半。麥早前已就定罪申請上訴許可，上訴庭押後判決。

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記者：林育慧