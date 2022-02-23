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【快速測試】快速測試劑大平賣$19有售　專家提醒購買前要留意3點

食用安全 13:37 2022/02/23

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熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 升中面試 COLLAR 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

專家提醒，購買快速測試劑前有3點需要留意。

本港第5波疫情嚴峻，快速測試劑亦成為搶手貨。市面上出現林林總總快速測試套裝，售價不一。其中在「深水埗電子特賣城」就有一款以19元價格出售的快速測試套裝，引起部份市民憂慮成效。而特賣城隨後亦發出「嚴正聲明」，指其出售的快速測試套裝都有CE認證。究竟購買快速測試劑前有甚麼地方需要留意？又有哪些產品是受主流政府認證？

以「深水埗電子特賣城」出售的快速測試套裝「fluorecare新冠病毒抗原檢測試劑盒」及另一間深水埗店舖「Miniplaza」出售的「Goldsite 快速檢測套裝」為例，兩者皆有列明歐盟CE認證。TOPick記者在歐盟2019冠狀病毒病快速抗原測試常見名單上，找到「Goldsite Diagnostic Inc.」出品的一款「SARS-CoV-2 Antigen Kit(Colloidal Gold) 1」；至於另一款「fluorecare新冠病毒抗原檢測試劑盒」包裝上印有「MICROPROFIT」，與名單上「Shenzhen Microprofit Biotech Co., Ltd.」製造商名稱相近，但就未肯定是否該產品。

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香港中文大學生物醫學學院客座副教授、相達生物科技董事長招彥燾日前在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，在購買快速測試劑前，首先需要留意的是「政府認證」，一般來說美國FDA、歐盟CE及中國NMPA都是比較可靠的3款主流政府認證。

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另一樣值得留意的是，產品的使用說明書要清晰，最好是具備中文說明書。同時可留意一下，產品是否曾被歐盟出信除名的品牌。招彥燾表示，曾見到有產品已被歐盟除名，但仍標榜是歐盟認證，因此購買前可先在網上查證相關資訊。而在選購時，同樣可留意產品的生產日期，以及包裝上有否清楚列明用途及是否已消毒。

在衛生署同心抗疫快速抗原測試專頁中，列出了「香港特別行政區衞生署醫療儀器行政管理制度下已表列的2019冠狀病毒病快速抗原測試」、「國家藥品監督管理局批准的新冠疫情防控醫療器械產品名單」、「歐盟2019冠狀病毒病快速抗原測試常見名單」及「美國食品及藥物管理局FDA發出有關認可緊急使用的抗原測試劑名單」。市民如選購快速抗原測試包時，可參閱其中名單

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招彥燾表示，快速測試劑的成效較難以價錢作判斷，但如果價錢太便宜，就會有些可疑，擔心拭子會否未經消毒或質素會否較參差，從而影響檢測結果。

對於坊間有快速測試劑以19元價格出售，他認為「不是超級離譜」。他指出，美國、新加坡及歐盟有部分平價測試劑價位亦相近，而一般售價中位數約為50至60元。他又稱，目前快速測試劑屬「海鮮價」，如廠方能大量生產，或可做到「薄利多銷」。

而針對快速測試劑的敏感度，招彥燾表示較難從數字去做判斷。因為實驗是按照特定環境去進行，當病毒載量很高、或以未變種的原始病毒去做測試，都會影響顯示的敏感度結果高低。

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責任編輯：羅嘉欣

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