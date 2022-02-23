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【財政預算案2022】維港海濱長廊再延長1公里　當局將為保育歷史建築基金預留10億

社會 13:28 2022/02/23

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維港海濱長廊再延長1公里。（資料圖片）

香港疫情嚴峻，重創本地經濟，不少打工仔叫苦。新一份財政預算案今日（23日）出爐，TOPick緊貼財政預算案公布，即時不斷更新。詳情即看：【下一頁】

財政司司長陳茂波說，為讓市民及遊客細味香港多元的文物古蹟項目，享受美麗的海濱及更完善的文化、體育及康樂設施，計劃開放九龍城海心公園擴展部分，以及首段位於啟德前跑道區以私人模式發展的海濱長廊等，將維港海濱長廊總長度再延長1公里至26公里。

另外，文化保育及設施方面，陳茂波說，計劃在今年申請撥款，推展位於粉嶺的文化中心的主要工程、油麻地戲院第二期建築工程，以及天水圍天業路康樂及文化綜合項目第一期主要工程；當局亦會將康文署的「社區演藝計劃」恆常化，從2024／25年度開始每年增加撥款至2千萬元。

他又建議，為「保育歷史建築基金」預留10億，進一步推動更多文物及歷史建築保育工作。陳茂波指出，政府在過去10多年，為活化歷史建築伙伴計劃提供24億撥款，至今已推展19個保育歷史建築項目；而「保育歷史建築基金」自成立以來，資助不少成功的歷史建築活化項目，如大澳文物酒店、雷生春堂及饒宗頤文化館等。

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記者：黃悅晴

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