【軍檢察官多伯曼】獲封最好身材男星　安普賢拳擊踩車練出子彈腹肌

▲ 安普賢主演的新劇將於黃viu播映。

即將下周一（2月28日）登陸「黃Viu煲劇平台」的全新軍事劇集《軍檢察官多伯曼》。由「國民理想型」安普賢和「母胎美女」曹寶兒主演、劇中飾演軍人的安普賢因為自小練拳，擁有一副爆肌身材，安普賢子彈腹肌的養成秘訣！

模特兒出身、入行八年的安普賢前年憑奸角彈起，去年夥拍韓素希、金高銀等大勢女星拍劇，迅速升呢男一。由於他經常在劇集大騷完美體態，因而獲封「性感演員」，早前更被健身教練票選為「最好身材男星」，成功在競爭激烈的演藝圈中奠定健康性感的個人風格。

▲ 軍檢察官都倍萬（安普賢飾）

對於觀眾的讚賞，安普賢坦言一身好肌肉並非天生：「我本身是拳擊選手出身，也是體育高中畢業，所以一直把運動當作生活一部分，而且我是易胖體質，不運動的話會胖到100公斤（約220磅）以上。」

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為了維持精壯身材，安普賢平日多以雞蛋炒飯、雞胸肉等簡單料理作為正餐，以減少調味和油份攝取；且他幾乎每天都會運動，基本運動菜單包括：跳繩、打拳和引體上升，並會透過間歇性運動如HITT和TABATA來強化肌肉線條；此外，熱愛戶外運動的他還經常到漢江踩單車，一踩便是36公里，運動量超驚人！

▲ 安普賢曾被健身教練選為最好身材的男明星（安普賢Instagram圖片）

其實跳繩和踩單車對於瘦身十分有效，不但可以消耗大量卡路里，還有助鍛煉心肺功能、加速新陳代謝。

早前安普賢曾在綜藝節目提及入行經過，當時身為拳手的他因為家人反對，一度打算投考職業軍人，所以他在新劇《軍檢察官多伯曼》中扮演軍檢察官角色可謂一圓美夢！

▲ 安普賢在綜藝節目大方騷肌，引發全體女嘉賓集體尖叫（網上圖片）

韓國首部軍事題材劇集《軍檢察官多伯曼》講述為錢從軍的都倍萬（安普賢飾）和為了報仇而成為軍檢察官的車友仁（曹寶兒飾）相遇後，合力打擊軍中黑暗腐敗的惡行，並逐漸成長為真正軍檢察官的故事。