  • 15°C
香港時間 : 2022223日 (週三) 14:59
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 升中面試 COLLAR 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【家族榮耀】與甄芯閨蜜情決裂　洛儀鞋跟斷跌下台導致流產元凶是...

娛樂 14:31 2022/02/23

分享：

熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 升中面試 COLLAR 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

楊茜堯與李彩華在《家族榮耀》中姊妹情決裂。

由張智霖、楊茜堯、李彩華、羅子溢、黃浩然、熊黛林、郭政鴻、梁靖琪等主演的無綫熱播劇《家族榮耀》，昨晚（2月22日）播映的第12集講到大少奶葉彩薇（熊黛林飾）娘家面臨公司清盤消息，宣布破產，彩薇父親最後大受打擊而猝逝，讓作為女兒的彩薇憤恨不已，認為是甄芯（楊茜堯飾）之過，更在墳前崩潰爆喊大罵甄芯害死其父親。

熊黛林崩潰爆喊場口獲激讚演技大躍進，一眾網民看到非常投入，大喊好心痛。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

【家族榮耀】楊茜堯見招拆招顯大將之風　熊黛林：你真係罪大惡極呀！【內附對白】

洛儀跌倒流產

今晚播映的第13集《家族榮耀》，講述耀堂（羅子溢飾）的繡海城設計方案成本太高，董事會決定採用展鴻Marco（張智霖飾）的方案，令耀堂氣結。

愛歡（陳曼娜飾）送了一雙高跟鞋給甄芯在就職典禮上穿著，但出門時忘了拿，於是叫彩薇帶去會場。但最後穿上這雙鞋的竟是洛儀，更因為鞋跟斷了從台上摔下來，最後腹中塊肉不保流產。有內地網民入戲太深，高呼「惡人有惡報」終應驗！

洛儀穿上原本愛歡送給甄芯的高跟鞋。（《家族榮耀》劇照）

最新影片推介：陶大宇專訪

「意外」元凶揭開

明晚（2月24日）播映的第14集，意外流產的洛儀，認為甄芯加害自己，兩女姊妹情愈走愈遠，甚至產生更多怨恨。不過，表舅老爺啟禮（艾威飾）知道「意外」乃彩薇所為，並以此作為要脅，彩薇被迫就範。

另邊廂，程峰和啟禮分別前往馬來西亞找「進撃的小三」Mandy（劉悅飾）母女，結果撲空。耀祖（黃浩然飾）出獄，他不滿展鴻與甄芯走得太近時，收到一張親密照...

而耀堂放長假陪流產的洛儀旅行散心，臨行前將碼頭項目委託展鴻負責。

    點擊圖片放大
    +10
    +9

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【家族榮耀】TVB上映久違豪門爭鬥劇　楊茜堯+李彩華+熊黛林三女鬥奸
16:21 2022/01/27
【家族榮耀】TVB上映久違豪門爭鬥劇　楊茜堯+李彩華+熊黛林三女鬥奸
【家族榮耀】張智霖突破形象首度演奸角　黃浩然被讚演技大躍進
15:39 2022/02/07
【家族榮耀】張智霖突破形象首度演奸角　黃浩然被讚演技大躍進
【家族榮耀】李彩華拒收1億嫁入豪門做少奶　靠自己投資物業身家擁近2億元
18:06 2022/02/16
【家族榮耀】李彩華拒收1億嫁入豪門做少奶　靠自己投資物業身家擁近2億元

你可能感興趣

【家族榮耀】TVB上映久違豪門爭鬥劇　楊茜堯+李彩華+熊黛林三女鬥奸
16:21 2022/01/27
【家族榮耀】TVB上映久違豪門爭鬥劇　楊茜堯+李彩華+熊黛林三女鬥奸
【家族榮耀】張智霖突破形象首度演奸角　黃浩然被讚演技大躍進
15:39 2022/02/07
【家族榮耀】張智霖突破形象首度演奸角　黃浩然被讚演技大躍進
【家族榮耀】李彩華拒收1億嫁入豪門做少奶　靠自己投資物業身家擁近2億元
18:06 2022/02/16
【家族榮耀】李彩華拒收1億嫁入豪門做少奶　靠自己投資物業身家擁近2億元
李彩華 楊怡 張智霖 黃浩然 馬來西亞 熊黛林 娛樂人物職業 家族榮耀

最高瀏覽

【徵用學校抗疫】港府徵用學校場地進行抗疫工作　全港中小幼提前於3至4月放暑假
18:16 2022/02/22
【徵用學校抗疫】港府徵用學校場地進行抗疫工作　全港中小幼提前於3至4月放暑假
【財政預算案2022】寬免薪俸稅、個人入息稅、利得稅　上限維持1萬
今日 11:19
【財政預算案2022】寬免薪俸稅、個人入息稅、利得稅　上限維持1萬
【財政預算案2022】消息：財政預算案將派發1萬元電子消費券　分兩期發放
今日 10:51
【財政預算案2022】消息：財政預算案將派發1萬元電子消費券　分兩期發放