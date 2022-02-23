【家族榮耀】與甄芯閨蜜情決裂　洛儀鞋跟斷跌下台導致流產元凶是...

▲ 楊茜堯與李彩華在《家族榮耀》中姊妹情決裂。

由張智霖、楊茜堯、李彩華、羅子溢、黃浩然、熊黛林、郭政鴻、梁靖琪等主演的無綫熱播劇《家族榮耀》，昨晚（2月22日）播映的第12集講到大少奶葉彩薇（熊黛林飾）娘家面臨公司清盤消息，宣布破產，彩薇父親最後大受打擊而猝逝，讓作為女兒的彩薇憤恨不已，認為是甄芯（楊茜堯飾）之過，更在墳前崩潰爆喊大罵甄芯害死其父親。

熊黛林崩潰爆喊場口獲激讚演技大躍進，一眾網民看到非常投入，大喊好心痛。

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【家族榮耀】楊茜堯見招拆招顯大將之風 熊黛林：你真係罪大惡極呀！【內附對白】

洛儀跌倒流產

今晚播映的第13集《家族榮耀》，講述耀堂（羅子溢飾）的繡海城設計方案成本太高，董事會決定採用展鴻Marco（張智霖飾）的方案，令耀堂氣結。

愛歡（陳曼娜飾）送了一雙高跟鞋給甄芯在就職典禮上穿著，但出門時忘了拿，於是叫彩薇帶去會場。但最後穿上這雙鞋的竟是洛儀，更因為鞋跟斷了從台上摔下來，最後腹中塊肉不保流產。有內地網民入戲太深，高呼「惡人有惡報」終應驗！

▲ 洛儀穿上原本愛歡送給甄芯的高跟鞋。（《家族榮耀》劇照）

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「意外」元凶揭開

明晚（2月24日）播映的第14集，意外流產的洛儀，認為甄芯加害自己，兩女姊妹情愈走愈遠，甚至產生更多怨恨。不過，表舅老爺啟禮（艾威飾）知道「意外」乃彩薇所為，並以此作為要脅，彩薇被迫就範。

另邊廂，程峰和啟禮分別前往馬來西亞找「進撃的小三」Mandy（劉悅飾）母女，結果撲空。耀祖（黃浩然飾）出獄，他不滿展鴻與甄芯走得太近時，收到一張親密照...

而耀堂放長假陪流產的洛儀旅行散心，臨行前將碼頭項目委託展鴻負責。

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