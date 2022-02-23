【第五波疫情】港府延長9國航班熔斷機制至4月20日

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政府今日（23日）公布，將延長就澳洲、加拿大、法國、印度、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓、英國和美國實施的地區性航班「熔斷機制」至4月20日。



當局指，有關措施原定維持至3月4日，有見本地疫情持續嚴峻，而向來有大量香港居民由該9個地區回港，為避免在目前遏制本地疫情的關鍵時刻輸入個案為醫療系統帶來額外壓力，將延長地區性航班「熔斷機制」，在3月5日至4月20日期間禁止所有從這九個地區來港的民航客機着陸香港，並同時限制於14天內曾逗留該些地區超過兩小時的人士登上任何民航客機來港，以阻止相關地區人士經轉機到港。



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責任編輯：余思嵐