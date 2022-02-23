【第五波疫情】恒生銀行再有員工確診　11間分行及理財中心需暫停服務

▲ （經濟日報資料圖片）

持續再有銀行分行因有員工確診需暫停服務，恒生銀行今日(23日)指，灣仔、銅鑼灣、何文田、牛頭角、深水埗、大埔及沙田分行均有員工染疫，最後上班日介乎2月17日至23日期間，11間恒生銀行分行今日起暫停服務，直至另行通知：

分行 (相關員工最後上班日期)

莊士敦道分行 (2月18日)

銅鑼灣分行 (2月17日及2月18日)

希慎道分行 (2月18日)

總行1樓(優進理財及一般銀行服務) (2月21日及2月23日)

窩打老道分行 (2月17日及2月21日)

牛頭角分行 (2月17日)

北河街分行 (2月22日)

綠楊坊優越及優進理財中心 (2月18日)

大埔分行（廣福道）(2月17日及2月21日)

眾安街分行 (2月22日)

沙田分行 (2月22日)

當中，恒生總行的顧客可到總行3樓優越理財中心或B2樓層辦理一般銀行服務。

銀行會為相關員工提供適切支援，並已安排有關分行深層清潔及消毒，分行全部員工會被安排接受檢測，並留家中自我隔離等候檢測結果。

另外，恒生銀行荃灣分行早前因應確診個案而暫停服務，今日已恢復營業，所有返回分行提供服務的職員，其檢測結果均已確認呈陰性，銀行並已安排在相關分行進行額外深層清潔及消毒。

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責任編輯：陳正怡