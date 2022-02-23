【財政預算案2022】戴德梁行料消費券能提振經濟　惟健身中心、髪型等行業未能受惠

▲ 戴德梁行料電子消費券提振經濟，惟健身中心、髪型等行業未能受惠。

政府今日（23日）發表最新一份財政預算案，宣布將向660萬合資格人士發放合共一萬元電子消費券，戴德梁行執行董事、香港商舖部主管林應威表示，相關措施對餐飲及消費有提振作用，估計全年商舖租金較去年微升至5%不等，惟健身中心、髪型及美容行業未能受惠相關政策，或會引發結業潮。

林應威指，近期再次收緊社交距離，對商戶的打擊來得急又快，政府再次派發一萬元電子消費券，對餐飲及消費有一定提振作用。隨著中央出手相助及特區政府有清晰的清零目標及具體措施下，期望能於本年中見到明顯效果，相信市場經歷短暫的陣痛後，對長遠商舖租金不會構成很大影響，估計全年商舖租金會較去年有輕微上升至5%不等。然而部份行業如健身中心、髪型及美容行業等未能受惠於消費券，政府提供資助額亦很少，本行認為會為行業帶來打擊，引發嚴重結業潮。

另外，政府計劃立法禁止業主對指定行業未能如期繳交租金的租戶終止租約、服務或採取其他相關法律行動，林應威認為此舉是消極被動的做法，政府只是延後業主與租戶就租金產生衝突的問題，並非針對問題的解決方案，加上過程中會進一步衍生其他法律及租務管理上的問題。

雙方只需要有租約，對租金及相關責任就有追索期限，現時未有任何立法計劃，大多的業主的取態已是逐月減租，對租戶已有一定的成本舒壓。林應威建議政府應積極對未能受惠於消費券的中小企業提供額外資助，減少小租戶與業主之間的延後紛爭。

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責任編輯：陳麗娜