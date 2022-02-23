【提前暑假】愁爆停課在家安排小朋友活動　港媽推薦免費放電運動遊戲App

▲ 提早放暑假，家長苦惱安排小朋友活動，有港媽推薦免費放電運動遊戲App。

第五波疫情嚴峻，政府宣布中小學及幼稚園提前於3至4月放暑假。不少家長愁爆，小朋友停課加上留家防疫如同困獸鬥。在各大網上群組，有爸媽集思廣益齊齊想對策安排小朋友活動，有位港媽曾分享運動遊戲App，大獲好評。

停課提早放暑假

「提早暑假，投奔初夏，成班老師家長眼都花」是不少師長的心聲，今日（23日）在網上討論區「親子王國」，有家長發帖問大家，

而家諗緊停課有乜安排俾細路，想編排好時間表俾佢哋，唔想停課就hea。集思廣益，大家有乜安排？

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有家長慨嘆未能出街，除了看影片看書「食瞓痾」，真的想不到其他活動。更多家長積極去應對，大數很多活動，包括「在家學做家務、睇Disney +、玩boardgames，輕鬆學習追返啲弱項，練樂器，全家人一齊做運動，整蛋糕做曲奇⋯⋯」，又有推介購買手工套裝去做小手工消磨時間等。

當中不少網民建議可讓小朋友做家務去學自理，可以洗米煮飯、煮公仔麵，玩真實版「煮飯仔」。另外，父母可以讓子女摺衫、吸塵抹地等，直言「大把嘢可以玩，學識玩，家長就更放心又輕鬆，一舉多得」。

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運動遊戲App放電一流

另一方面，在facebook群組「巴打絲打「13親子育兒」Facebook Club」 ，近日有港媽推介1款名為「Active Arcade」免費運動遊戲App，很適合小朋友在家放電，有其他家長都大讚，指出女兒學校的體育科老師也有介紹，現時女兒天天也在玩，另一家長甚至指女兒的體育科老師要學生玩當作交功課，可見此App一致獲得家長、老師及孩子的喜愛。

該名港媽的5歲細女玩了2天，迷上了遊戲！在帖文影片中，見她對著平板電腦專心地郁動，玩法如體感遊戲Ring Fit，玩家要手腳並用，大幅度郁動完成不同任務。

有打地鼠原地跳呢啲好簡單可以郁嚟郁去嘅遊戲，講真我唔夠佢跳，有其他朋友玩咗覺得好好玩，又可以放電。

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有關App支援2人對戰，亦可駁電視玩，但要視乎手機可否跟電視內置軟件相配，另有自動錄影功能，可回看到小朋友遊玩過程，趣味大增。

港媽分享玩後感，原地跳那關需要接近跳200下，玩到不想跳，而女兒卻跳了800下，更一邊跳一邊跟媽媽說話，叫媽媽「加油啦就快得喇」。小朋友用來放電一流，更是種親子樂。

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責任編輯︰顏紫燕