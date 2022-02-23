【財政預算案2022】政府資助大學初創企業　增撥款加強醫療人員培訓獲多間院校支持

▲ 都大指出，預算案措施讓大學會獲取更多資源，有利培育更多學生，投身醫護專業。（資料圖片）

財政司司長陳茂波今日（23日）發表新一份財政預算案，當中提出，增加經常撥款加強醫療專業人員培訓，以及預留100億元，提升三間大學的醫療教學設施等【詳情即看：下一頁】另外，「指定專業╱界別課程資助計劃」（SSSDP）下亦增加500個相關指定名額，「大學科技初創企業資助計劃」給每所大學的資助額倍增至1,600萬。多間大專院校回應相關措施時均表示歡迎。

港大醫學院表示，歡迎財政司司長增加撥款，以加強醫療專業人員培訓、提升醫療教學設施，並豁免向醫管局繳交臨床實習費用的建議；會繼續致力為本港及國家培訓一流的醫療專業人員，維護民康。

香港都會大學亦對措施表示歡迎。校長林群聲表示，預算案的措施讓大學會獲取更多資源，有利培育更多學生，投身醫護專業，應對香港社會對醫療服務的需求，對社會及大學的長足發展十分重要。都大目前提供護理學及物理治療學等課程。

香港浸會大學就說，相信「大學科技初創企業資助計劃」資助額倍增，為大學初創企業提供與私人投資一比一的資金配對，將有助大學為初創項目吸引更多投資者，提升把大學的創科成果市場化的機會。另外，校長衞炳江指，對當局於藝術和藝術科技發展的支持感到鼓舞，相信有助大幅提升香港在藝術技術應用方面的基礎設施，達致藝術技術應用的普及化，並將香港發展成創意產業和藝術樞紐，認為有關措施將能創造更多機會，讓浸大修讀與創意媒體、藝術創作及科技相關課程的學生、教研人員和畢業生發揮創意。

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責任編輯：黃小冰、黃悅晴