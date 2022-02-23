【第五波疫情】午市堂食將由4人收緊至2人一枱　疫苗通行證明起全面生效

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食物及衞生局今日（23日）公布一系列最新社交距離措施，包括午市堂食將由4人一枱收緊至2人一枱，戶外口罩令豁免安排亦將會收緊，並由明日（24日）起，全面實施「疫苗通行證」。

餐飲處所會進一步收緊限制每枱人數上限至2人，聯同其餘仍然獲准營運的599F章表列處所，包括商場、百貨公司、街市、超級市場等，將全面實施「疫苗通行證」。就商場、百貨公司、超級市場及街市或市集而言，管理人須遵守第599F章下的相關限制，包括以被動查核模式符合與「安心出行」及「疫苗通行證」有關規定。

每天下午6時起至翌日上午4時59分，除特定處所外，餐飲業務負責人須停止售賣或供應供在有關業務的處所內進食或飲用的食物或飲品。所有餐飲處所實施「疫苗通行證」安排，所有進入餐飲處所的人士，均須符合疫苗接種要求，獲豁免情況除外。

在2月24日至3月9日期間，任何人在任何公眾地方，包括郊野公園，不論是否進行體能活動，均須佩戴口罩；而在公共交通工具，包括渡輪、街渡上及港鐵已付車費區域，均一律不得脫下口罩飲食。

在第599I章下，獲授權人員可拒絕未有按規定佩戴口罩的人士登上該交通工具或進入該區域，亦可要求該人佩戴口罩及離開該交通工具或該區域。任何人違反有關條文即屬犯罪，最高可處第三級罰款（10,000元）。此外，獲授權公職人員可向未有按規定佩戴口罩的人士發出罰款通知書，相關人士可藉繳付定額罰款解除因該罪行而須負的法律責任，罰款金額為5,000元。

行政長官林鄭月娥昨日（22日）會見傳媒已預告，2月23日午夜到期的一系列社交距離措施，將須以每14天一周期延長，直至4月20日，晚上禁堂食、大部分處所關閉等措施將延續，詳情即看【下一頁】。

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責任編輯：黃穎津