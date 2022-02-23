【財政預算案2022】陳茂波：防疫抗疫設施粗略估算涉款120億　消費券對經濟提振作用大概為1.2%【不斷更新】

▲ 財政司司長陳茂波今發表財政預算案後見記者。

香港疫情嚴峻，重創本地經濟。財政司司長陳茂波今日（23日）上午發表今屆最後一份財政預算案，推出多項紓困措施。他今日下午3時舉行記者會交代詳情。

【16:11】

被問及是否有意競逐特首，陳茂波回應指，一直全神貫注籌備預算案及抗疫。

【16:08】

陳茂波預計，建設防疫抗疫設施粗略估算需120億，部份全民檢測費用涵括在這一份預算案內。

【15:56】

陳茂波指，港府2020年10月撥款80億用於港區國安法開支，惟由於內容敏感，他不便公開有關開支如何使用。

【15:50】

陳茂波指，絕對不會放寬樓市「辣招」措施。

【15:45】

由於疫情及推出消費券等一次性措施，港府估計近數年財政出現幾百億赤字，惟成功管控疫情後，經濟會轉好，香港明年財政達平衡，往後再出現盈餘。陳茂波表示，對本港未來經濟感樂觀、有信心。

【15:39】

被問及如何看待錯誤估算本港會出現赤字，以及預算案涉及未來估算，是否有意選特首？陳茂波說，本港屬開放型經濟體，港府每年均盡能力估算財政是盈餘或赤字，以及估算未來5年的財政狀況，以保障本港穩健財政狀況。

【15:32】

他估計，消費券對經濟的提振作用大概為1.2%，1萬元的金額是考慮政府財政的承擔能力及現時市況而決定。

【15:29】

至於為何不選擇派發現金，陳茂波表示，前年派發現金時，港府擁有的市民資料不齊全，派現金會拖慢進行。他認為，消費券與現金在使用上不差很遠，有關措施無意增加人群聚集。

【15:27】

港府撥1000億發展北部都會區推動土地房屋及交通基建，以及透過增加地積比，希望加快房屋供應。

【15:24】

被問及政府財庫的長遠承擔能力，陳茂波表示，現今措施只屬一次性，希望盡快遏止疫情，不用面對現時情況。

【15:17】

由於本港發債逾300億，本港今個財政年度赤字原本達600多億。隨著地價收益及稅收增加，預計開支未用全部使用，令最後赤字遠超原本所預計。

【15:15】

新一份財政預算案推出「暫緩追租」條例，陳茂波表示希望業主和租客共度時艱，不要用法律手段逼走租客。

【15:12】

考慮現時疫情狀況，很多市民壓力很大，大家會買防疫抗疫用品要花錢，第一期是4月派，決定用去年用的資料，第一輪是按照早前使用工作，沿用原本的4項支付工具，第二輪則在暑假發放，考慮加入其他支付工具。

【15:10】

陳茂波預計下半年經濟轉好，全年經濟預測增長2%至3.5%。

【15:05】

陳茂波指，財政預算案涉及四大支線：

1. 配備充足的資源，全力抗擊疫

2. 為市民和中小企解困

3. 為下行的經濟提供支撐，並且推動疫後經濟的恢復

4. 投資未來，部署經濟中長期的發展

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：陳葆琳