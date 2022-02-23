【第五波疫情】過去24小時再多24人離世　21人屬65歲以上長者

▲ 市民排隊接受檢測。（梁偉榮攝）

第五波疫情嚴峻，每日確診個案維持在數千宗，本港今日（23日）新增8674宗確診個案，3宗為輸入個案，其他為本地個案，另有呈報個案7990宗。衞生署衞生防護中心總監徐樂堅、衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻出席記者會交代最新疫情。

徐樂堅指出，為了加快檢測陽性人士流行病學調查，早上9時化驗所陽性或初步陽性，短訊會附上連結，市民須以電子方式回覆，以便進行病人分流，以及安排隔離及入住措施。詳情即看：【下一頁】

醫管局表示，現時共有4234名染疫病人分別於各公立醫院、北大嶼山醫院香港感染控制中心、醫院管理局傳染病中心、位於亞洲國際博覽館的社區治療設施留醫；逾1000名病人在社區隔離設施隔離。

油麻地及長沙灣普通科門診轉為指定診所，明日起投入服務。詳細即看：【下一頁】

劉家獻表示，過去24小時再多24名病人情況危殆，當中只有4人已打針，43人情況嚴重，有10人已打針；另有24人離世，涉及16男8女，年齡是52歲至97歲。當局分析當中有21人是65歲以上，有6人已打兩針，1針已打一針，反映有2/3人沒有打針，其中15人是來自院舍。

當中有3名比較年輕的病人，其中一人已打疫苗：

52歲女病人本身有長期病患，包括糖尿病及晚期腎衰竭，入院時低血糖

58歲病人來自老人院舍，長期行動不便，有慢性病包括肝病、 肝硬化、曾中風

59歲病人有糖尿病，惟2016年起已沒有複診，入院時血糖好高

由於數據滯後，當局公布，2月20日及21日有19名病人離世，當中涉及15男4女，年齡介乎52歲至92歲，僅兩人為60歲以下。劉指，19名離世病人中，有一名89歲病人是在20日離世，其餘病人在21日離世。

第五波疫情至今，有188名病人在公立醫院離世，除了3名小童外，其餘大部分是長者，疫情至今共有393名新冠病人在公立醫院離世。過去一日再多275病人已出院。

另外，當局公布再多20名病人入院或檢測時發現初診確診，有40名同房病人列密切接觸者；至今有1200名醫護確診。

最新影片：【TOPick診症室】兒童受感染可致肚痛 8大腸胃徵狀須盡快求醫

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：郭詩詩