【財政預算案2022】第一輪消費券4月派發　將沿用去年4種支付工具

▲ 財政司司長陳茂波今日發表新一份財政預算案。

財政司司長陳茂波今（23日）發表任內最後一份預算案，公布分階段派一萬元電子消費券，及多項抒困措施，包括寬免薪俸稅、個人入息稅、利得稅、公共交通津貼門檻將降至200元，綜援、高齡津貼等額外發放半個月金額等。

陳茂波表示，消費券總額1萬元，會分兩期派發，考慮到現時疫情狀況，很多市民壓力很大，買防疫抗疫用品亦要花錢，第一期會4月派發，並決定用市民去年登記消費券的資料，所以首期消費券將沿用市民去年選擇的電子支付工具發放，而第二輪則在暑假派，屆時會檢視是否有其他支付平台適合加入。

被問到為何不直接派現金，陳茂波指，是希望盡快發放予大家，便使用去年大家登記消費券的資料，且消費券可使用範圍很闊，包括交通出行和防疫用品等均適用，與現金不會差很遠，是更快更加可行的做法；又指，前年現金發放計劃雖有資料但不齊全，會拖慢派發時間。

他又透露，是次消費券使用期限會較長，市民不用急於外出消費購物。他亦估計消費券對經濟的提振作用是1.2%。

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記者：黃小冰