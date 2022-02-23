【學校發展】8所幼稚園本學年停辦　教育局指沒有收集幼園裁減教師資料

▲ 教育局指，沒有收集幼稚園裁減教師的資料。（資料圖片）

本港爆發第五波疫情，政府公布全港中小學及幼稚園將提前於3至4月放暑假。立法會議員關注疫情對幼稚園營運的打擊，教育局今日（23日）表示，雖然受到疫情影響，幼稚園需要暫停面授課堂，或只維持半天的面授課堂，但政府的資助仍按持有有效註冊證的合資格學生人數發放，沒有減少。教育局指沒有收集幼稚園裁減教師的資料，由2021年9月至今，共有8所幼稚園在本學年結束或停辦，當中包括一所與其他學校合併，暫時未見異常情況。

教育局今以書面回覆教育界立法會議員朱國強查詢，表示政府重視幼稚園教育，並投入大量資源，而香港的幼稚園均屬私營，幼稚園教育亦並非強制性，更不是入讀小學的先決條件，所以幼稚園運作從來都是由市場主導。教育局指，沒有收集幼稚園裁減教師的資料，由2021年9月至今，共有8所幼稚園在本學年結束或以前停辦，當中包括一所與其他學校合併，但同時有2所新註冊的幼稚園，另有6所幼稚園正申請學校註冊，暫時未見異常情況。局方指，會密切留意，並與業界保持聯絡，提供適當的協助。

教育局又指，因應幼稚園的需要，當局提供多方面的額外支援，包括先後五次為所有幼稚園提供額外資助，支援幼稚園的防疫工作及紓緩幼稚園在疫情下的財政困難；為參加幼稚園計劃的學校推行「小手作及資源套計劃」、「贈書計劃」及優化學校網頁津貼等資助。



另外，教育局指，近年學生人口下降，所需的教師自然相應減少，當局容許幼稚園靈活調撥資源，在半日制免費及全日制維持低收費的大前提下，聘用額外教師。而現時約760多所參加計劃的幼稚園共聘用了約1,000名額外教師。

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責任編輯：黃悅晴